Wdróż Apache IoTDB jednym kliknięciem.
Przemysłowa baza danych szeregów czasowych dla IoT, zapewniająca wysokoprzepustowe pozyskiwanie danych, zapytania w czasie poniżej sekundy i ultrawysoką kompresję na brzegu sieci.
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Co możesz zbudować z Apache IoTDB
Apache IoTDB to specjalnie zaprojektowana baza danych szeregów czasowych dla Internetu Rzeczy, zaprojektowana od podstaw z myślą o obciążeniach przemysłowego IoT, gdzie miliardy punktów danych napływają każdego dnia z milionów czujników. Jej lekki, kolumnowy format TsFile osiąga współczynniki kompresji, których typowe relacyjne bazy danych nie są w stanie osiągnąć, podczas gdy analityczne zapytania w czasie poniżej sekundy i schemat urządzenia oparty na drzewie modelują sposób, w jaki faktycznie jest zbudowany prawdziwy sprzęt przemysłowy.
Samodzielne hostowanie Apache IoTDB na Twoim VPS zapewnia projektom z branży produkcyjnej, energetycznej, transportowej i inteligentnych miast prywatny backend telemetryczny, który natywnie integruje się z Grafana, Spark, Flink, Kafka i MQTT — bez płacenia opłat za metrykę i bez wysyłania danych z czujników do chmur stron trzecich.
Główne cechy Apache IoTDB
Kolumnowa pamięć masowa TsFile
Specjalnie zaprojektowany kolumnowy format przechowywania danych, zoptymalizowany pod kątem danych szeregów czasowych, zapewnia współczynniki kompresji do 20:1 w porównaniu do tradycyjnych baz danych.
Wysokoprzepustowe pozyskiwanie
Obsługuje miliony zapisów na sekundę z niskonapięciowych urządzeń IoT, wykorzystując drzewo Log-Structured Merge zaprojektowane dla obciążeń intensywnie wykorzystujących zapis.
Schemat urządzenia oparty na drzewie
Hierarchiczny model ścieżek odzwierciedla sposób, w jaki fabryki i floty organizują czujniki, z rozmytymi symbolami wieloznacznymi dla zapytań agregujących dane z wielu urządzeń.
Natywna obsługa protokołu
Pozyskiwanie danych przez JDBC, Thrift RPC, REST API V2 i MQTT pozwala każdemu urządzeniu, pulpitowi nawigacyjnemu lub narzędziu analitycznemu połączyć się bez niestandardowych adapterów.
Grafana i Spark gotowe
Oficjalne konektory dla Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka i Hadoop przekształcają IoTDB w gotowy backend szeregów czasowych dla istniejących potoków danych.
Dlaczego warto uruchomić Apache IoTDB na Hostinger
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Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
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Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
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