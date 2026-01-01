Apache IoTDB to specjalnie zaprojektowana baza danych szeregów czasowych dla Internetu Rzeczy, zaprojektowana od podstaw z myślą o obciążeniach przemysłowego IoT, gdzie miliardy punktów danych napływają każdego dnia z milionów czujników. Jej lekki, kolumnowy format TsFile osiąga współczynniki kompresji, których typowe relacyjne bazy danych nie są w stanie osiągnąć, podczas gdy analityczne zapytania w czasie poniżej sekundy i schemat urządzenia oparty na drzewie modelują sposób, w jaki faktycznie jest zbudowany prawdziwy sprzęt przemysłowy.

Samodzielne hostowanie Apache IoTDB na Twoim VPS zapewnia projektom z branży produkcyjnej, energetycznej, transportowej i inteligentnych miast prywatny backend telemetryczny, który natywnie integruje się z Grafana, Spark, Flink, Kafka i MQTT — bez płacenia opłat za metrykę i bez wysyłania danych z czujników do chmur stron trzecich.