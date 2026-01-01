Do 69% zniżki na Apache IoTDB

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Przemysłowa baza danych szeregów czasowych dla IoT, zapewniająca wysokoprzepustowe pozyskiwanie danych, zapytania w czasie poniżej sekundy i ultrawysoką kompresję na brzegu sieci.

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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
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8 TB przepustowości
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200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
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KVM 8
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Apache IoTDB

Apache IoTDB to specjalnie zaprojektowana baza danych szeregów czasowych dla Internetu Rzeczy, zaprojektowana od podstaw z myślą o obciążeniach przemysłowego IoT, gdzie miliardy punktów danych napływają każdego dnia z milionów czujników. Jej lekki, kolumnowy format TsFile osiąga współczynniki kompresji, których typowe relacyjne bazy danych nie są w stanie osiągnąć, podczas gdy analityczne zapytania w czasie poniżej sekundy i schemat urządzenia oparty na drzewie modelują sposób, w jaki faktycznie jest zbudowany prawdziwy sprzęt przemysłowy.

Samodzielne hostowanie Apache IoTDB na Twoim VPS zapewnia projektom z branży produkcyjnej, energetycznej, transportowej i inteligentnych miast prywatny backend telemetryczny, który natywnie integruje się z Grafana, Spark, Flink, Kafka i MQTT — bez płacenia opłat za metrykę i bez wysyłania danych z czujników do chmur stron trzecich.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Apache IoTDB

Kolumnowa pamięć masowa TsFile

Specjalnie zaprojektowany kolumnowy format przechowywania danych, zoptymalizowany pod kątem danych szeregów czasowych, zapewnia współczynniki kompresji do 20:1 w porównaniu do tradycyjnych baz danych.

Wysokoprzepustowe pozyskiwanie

Obsługuje miliony zapisów na sekundę z niskonapięciowych urządzeń IoT, wykorzystując drzewo Log-Structured Merge zaprojektowane dla obciążeń intensywnie wykorzystujących zapis.

Schemat urządzenia oparty na drzewie

Hierarchiczny model ścieżek odzwierciedla sposób, w jaki fabryki i floty organizują czujniki, z rozmytymi symbolami wieloznacznymi dla zapytań agregujących dane z wielu urządzeń.

Natywna obsługa protokołu

Pozyskiwanie danych przez JDBC, Thrift RPC, REST API V2 i MQTT pozwala każdemu urządzeniu, pulpitowi nawigacyjnemu lub narzędziu analitycznemu połączyć się bez niestandardowych adapterów.

Grafana i Spark gotowe

Oficjalne konektory dla Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka i Hadoop przekształcają IoTDB w gotowy backend szeregów czasowych dla istniejących potoków danych.

Dlaczego warto uruchomić Apache IoTDB na Hostinger

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Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

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