WatchState to narzędzie open-source stworzone dla gospodarstw domowych, które obsługują więcej niż jeden serwer multimediów. Zamiast polegać na Trakt lub innych usługach stron trzecich, komunikuje się bezpośrednio z API Plex, Jellyfin i Emby, aby zachować spójność stanów odtwarzania, pozycji wznowienia i historii oglądania we wszystkich podłączonych backendach.

Samodzielne hostowanie WatchState na własnym VPS-ie sprawia, że tokeny konta, dane przeglądania i ruch webhook są całkowicie pod Twoją kontrolą. Kontener zawiera interfejs użytkownika (UI) do dodawania backendów, obsługuje synchronizację wiele-do-wielu lub jednokierunkową oraz łączy zaplanowane importy z wydarzeniami webhook w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zmiany rozchodzą się w ciągu kilku sekund.