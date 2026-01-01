Wdróż WatchState jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany silnik synchronizacji, który synchronizuje historię oglądania pomiędzy zapleczami Plex, Jellyfin i Emby.
Wybierz plan VPS dla WatchState
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z WatchState
WatchState to narzędzie open-source stworzone dla gospodarstw domowych, które obsługują więcej niż jeden serwer multimediów. Zamiast polegać na Trakt lub innych usługach stron trzecich, komunikuje się bezpośrednio z API Plex, Jellyfin i Emby, aby zachować spójność stanów odtwarzania, pozycji wznowienia i historii oglądania we wszystkich podłączonych backendach.
Samodzielne hostowanie WatchState na własnym VPS-ie sprawia, że tokeny konta, dane przeglądania i ruch webhook są całkowicie pod Twoją kontrolą. Kontener zawiera interfejs użytkownika (UI) do dodawania backendów, obsługuje synchronizację wiele-do-wielu lub jednokierunkową oraz łączy zaplanowane importy z wydarzeniami webhook w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zmiany rozchodzą się w ciągu kilku sekund.
Główne cechy WatchState
Synchronizacja wielu zapleczy
Synchronizuj stan oglądania wiele-do-wielu lub jednokierunkowo między serwerami Plex, Jellyfin i Emby z jednego pulpitu nawigacyjnego.
Aktualizacje sterowane przez webhooki
Otrzymuj zdarzenia odtwarzania, pauzy i scrobble bezpośrednio z każdego backendu, dzięki czemu historia oglądania propaguje się w ciągu sekund, zamiast czekać na skanowanie.
Tożsamości wielu użytkowników
Przypisz wielu użytkowników z różnych serwerów do wspólnych tożsamości i utrzymuj synchronizację wszystkich członków rodziny bez krzyżowania się historii.
Przenośne kopie zapasowe
Eksportuj pełny stan działania każdego zaplecza do przenośnego formatu, który możesz później przywrócić lub przenieść na inny serwer.
Kontrole parzystości biblioteki
Wykrywaj niedopasowane, niezgodne lub nieaktualne wpisy i ujawniaj różnice między backendami, aby można było naprawić metadane, zanim spowodują konflikty synchronizacji.
Dopasowanie ścieżki
Dopasuj elementy według wspólnych ścieżek multimediów, gdy zewnętrzne identyfikatory są brakujące lub zawodne, idealne dla bibliotek rozproszonych na wielu backendach.
Dlaczego warto uruchomić WatchState na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.