Buildbot to oparty na Pythonie framework do ciągłej integracji i dostarczania, który automatyzuje budowanie, testowanie i wdrażanie oprogramowania. W przeciwieństwie do narzucających swoje rozwiązania hostowanych usług CI, Buildbot jest w pełni konfigurowalny w kodzie Pythona — każdy wyzwalacz, harmonogram, konstruktor i raportujący jest definiowany programowo, co daje zespołom precyzyjną kontrolę nad ich potokami kompilacji bez ograniczeń deklaratywnych schematów YAML.

Samodzielne hostowanie Buildbota na VPS utrzymuje Twoją infrastrukturę kompilacji na serwerach, które kontrolujesz, bez rozliczania za minuty, bez limitów repozytoriów i bez zależności od czasu dostępności zewnętrznego dostawcy CI. Architektura master-worker skaluje się od pojedynczego workera na małym VPS do dziesiątek workerów na dedykowanych maszynach, a wszystko to koordynowane jest z jednego centralnego pulpitu nawigacyjnego.