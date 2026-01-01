Wdróż Buildbot jednym kliknięciem.
Elastyczny framework CI/CD o otwartym kodzie źródłowym do automatyzacji kompilacji, testów i wdrożeń oprogramowania na rozproszonych workerach.
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Co możesz zbudować z Buildbot
Buildbot to oparty na Pythonie framework do ciągłej integracji i dostarczania, który automatyzuje budowanie, testowanie i wdrażanie oprogramowania. W przeciwieństwie do narzucających swoje rozwiązania hostowanych usług CI, Buildbot jest w pełni konfigurowalny w kodzie Pythona — każdy wyzwalacz, harmonogram, konstruktor i raportujący jest definiowany programowo, co daje zespołom precyzyjną kontrolę nad ich potokami kompilacji bez ograniczeń deklaratywnych schematów YAML.
Samodzielne hostowanie Buildbota na VPS utrzymuje Twoją infrastrukturę kompilacji na serwerach, które kontrolujesz, bez rozliczania za minuty, bez limitów repozytoriów i bez zależności od czasu dostępności zewnętrznego dostawcy CI. Architektura master-worker skaluje się od pojedynczego workera na małym VPS do dziesiątek workerów na dedykowanych maszynach, a wszystko to koordynowane jest z jednego centralnego pulpitu nawigacyjnego.
Główne cechy Buildbot
Potoki skonfigurowane w Pythonie
Zdefiniuj każdy krok kompilacji, wyzwalacz i powiadomienie w kodzie Python dla pełnej elastyczności, której nie mogą dorównać deklaratywne konfiguracje YAML.
Architektura rozproszonych procesów roboczych
Uruchamiaj kompilacje na dowolnej liczbie węzłów roboczych — lokalnych kontenerach, zdalnych maszynach lub maszynach wirtualnych w chmurze — wszystkie koordynowane z jednego węzła głównego.
Panel budowania stron
Monitoruj historię kompilacji, postęp na żywo i status pracowników z interfejsu internetowego Buildbot z widokami wodospadowym, konsolowym i siatkowym.
Elastyczne planowanie
Uruchamiaj kompilacje na podstawie zatwierdzeń kodu, harmonogramów czasowych, ręcznych żądań lub wyników kompilacji nadrzędnych, używając komponowalnych obiektów harmonogramu.
REST API i raporty
Zapytaj o stan kompilacji za pośrednictwem interfejsu REST API i wysyłaj powiadomienia na e-mail, Slack, do kontroli statusu GitHub lub do dowolnego niestandardowego punktu końcowego webhook.
Dlaczego warto uruchomić Buildbot na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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