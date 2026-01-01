Forgejo to napędzana przez społeczność, samodzielnie hostowana usługa Git, która wyłoniła się jako fork Gitea, z silnym naciskiem na przejrzystość i wzmocnienie pozycji użytkowników. Zapewnia wszystko, czego zespoły potrzebują do hostowania, współpracy i zarządzania projektami oprogramowania — od zarządzania repozytoriami i przeglądu kodu po śledzenie problemów, wiki i wbudowane akcje CI/CD — w lekkim, efektywnym pod względem zasobów pakiecie, który działa komfortowo na małym VPS.

Samodzielne hostowanie infrastruktury Git za pomocą Forgejo oznacza pełną własność Twojego kodu źródłowego, brak zależności od platform zewnętrznych i pełną zgodność z wymogami dotyczącymi rezydencji danych. Otrzymujesz funkcje współpracy klasy korporacyjnej bez opłat za użytkownika lub ryzyka zmian polityki przez zewnętrznych dostawców, które mogłyby zablokować Twojemu zespołowi dostęp do ich własnych repozytoriów.