Wdróż Forgejo jednym kliknięciem.
Lekka, samodzielnie hostowana usługa Git z pełnym interfejsem webowym, pull requests, śledzeniem problemów i potokami CI/CD.
Wybierz plan VPS dla Forgejo
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Forgejo
Forgejo to napędzana przez społeczność, samodzielnie hostowana usługa Git, która wyłoniła się jako fork Gitea, z silnym naciskiem na przejrzystość i wzmocnienie pozycji użytkowników. Zapewnia wszystko, czego zespoły potrzebują do hostowania, współpracy i zarządzania projektami oprogramowania — od zarządzania repozytoriami i przeglądu kodu po śledzenie problemów, wiki i wbudowane akcje CI/CD — w lekkim, efektywnym pod względem zasobów pakiecie, który działa komfortowo na małym VPS.
Samodzielne hostowanie infrastruktury Git za pomocą Forgejo oznacza pełną własność Twojego kodu źródłowego, brak zależności od platform zewnętrznych i pełną zgodność z wymogami dotyczącymi rezydencji danych. Otrzymujesz funkcje współpracy klasy korporacyjnej bez opłat za użytkownika lub ryzyka zmian polityki przez zewnętrznych dostawców, które mogłyby zablokować Twojemu zespołowi dostęp do ich własnych repozytoriów.
Główne cechy Forgejo
Pełny hosting Git
Hostuj repozytoria z dostępem SSH i HTTPS, ochroną gałęzi oraz internetową przeglądarką różnic do przeglądu kodu.
Żądania ściągnięcia i Przeglądy
Ustrukturyzowany przepływ pracy przeglądu kodu z komentarzami w tekście, wymaganiami dotyczącymi zatwierdzania i strategiami scalania dla kontroli jakości.
Śledzenie problemów
Wbudowany system śledzenia problemów z etykietami, kamieniami milowymi i tablicami projektów do zarządzania pracą obok powiązanego z nią kodu.
Wbudowane akcje CI/CD
Automatyzacja kompatybilna z GitHub Actions umożliwia uruchamianie testów i wdrożeń bezpośrednio w Forgejo bez zewnętrznych usług CI.
Rejestr pakietów
Hostuj obrazy Docker, pakiety NPM i inne artefakty na tej samej platformie co Twój kod źródłowy dla ujednoliconego łańcucha dostaw.
Wsparcie Federacji
Federacja oparta na ActivityPub umożliwia współpracę między instancjami, zmniejszając zależność od jednego scentralizowanego dostawcy usług hostingowych.
Dlaczego warto uruchomić Forgejo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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