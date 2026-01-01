Wdróż Domoticz jednym kliknięciem.
Lekki system automatyki domowej open source do monitorowania i sterowania urządzeniami inteligentnego domu.
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Co możesz zbudować z Domoticz
Domoticz to lekki serwer automatyki domowej, który pozwala monitorować i kontrolować szeroką gamę urządzeń inteligentnego domu — przełączniki, czujniki, termostaty, liczniki energii, stacje pogodowe i wiele innych — wszystko z jednego interfejsu webowego. Obsługuje setki protokołów sprzętowych i integracji, w tym Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, liczniki P1 i MQTT, dzięki czemu jest kompatybilny z większością popularnych ekosystemów inteligentnego domu.
Uruchomienie Domoticz na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi regułami automatyzacji, historycznymi danymi z czujników i dostępem do urządzeń — bez zależności od chmury, bez opłat abonamentowych i bez ryzyka prywatności ze strony usług stron trzecich. Jego niskie zużycie zasobów sprawia, że doskonale nadaje się do ciągłych wdrożeń na skromnym VPS.
Główne cechy Domoticz
Obsługa urządzeń wieloprotokołowych
Połącz Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT i setki innych protokołów sprzętowych z jednego ujednoliconego interfejsu.
Silnik reguł automatyzacji
Twórz reguły automatyzacji oparte na czasie, sterowane zdarzeniami i wyzwalane czujnikami, bez pisania kodu, dzięki czemu Twój dom będzie działał zgodnie z Twoim harmonogramem.
Monitorowanie energii
Śledź zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu tworzeniu wykresów i przechowywaniu danych historycznych opartemu na SQLite.
Pulpity nawigacyjne pogody i czujników
Wizualizuj dane dotyczące temperatury, wilgotności, wiatru, deszczu i jakości powietrza z lokalnych czujników lub internetowych serwisów pogodowych na konfigurowalnych pulpitach nawigacyjnych.
Przyjazny dla urządzeń mobilnych interfejs
Uzyskaj dostęp i kontroluj wszystkie urządzenia z dowolnej przeglądarki lub urządzenia mobilnego, z opcjonalnymi powiadomieniami push za pośrednictwem usług stron trzecich.
Obsługa wtyczek i skryptowania
Rozszerz funkcjonalność za pomocą wtyczek Python i skryptów Lua, aby zintegrować niestandardowy sprzęt, API lub złożoną logikę automatyzacji.
Dlaczego warto uruchomić Domoticz na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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