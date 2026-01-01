Domoticz to lekki serwer automatyki domowej, który pozwala monitorować i kontrolować szeroką gamę urządzeń inteligentnego domu — przełączniki, czujniki, termostaty, liczniki energii, stacje pogodowe i wiele innych — wszystko z jednego interfejsu webowego. Obsługuje setki protokołów sprzętowych i integracji, w tym Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, liczniki P1 i MQTT, dzięki czemu jest kompatybilny z większością popularnych ekosystemów inteligentnego domu.

Uruchomienie Domoticz na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi regułami automatyzacji, historycznymi danymi z czujników i dostępem do urządzeń — bez zależności od chmury, bez opłat abonamentowych i bez ryzyka prywatności ze strony usług stron trzecich. Jego niskie zużycie zasobów sprawia, że doskonale nadaje się do ciągłych wdrożeń na skromnym VPS.