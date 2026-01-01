Do 69% zniżki na Domoticz

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Lekki system automatyki domowej open source do monitorowania i sterowania urządzeniami inteligentnego domu.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Domoticz

Domoticz to lekki serwer automatyki domowej, który pozwala monitorować i kontrolować szeroką gamę urządzeń inteligentnego domu — przełączniki, czujniki, termostaty, liczniki energii, stacje pogodowe i wiele innych — wszystko z jednego interfejsu webowego. Obsługuje setki protokołów sprzętowych i integracji, w tym Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, liczniki P1 i MQTT, dzięki czemu jest kompatybilny z większością popularnych ekosystemów inteligentnego domu.

Uruchomienie Domoticz na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi regułami automatyzacji, historycznymi danymi z czujników i dostępem do urządzeń — bez zależności od chmury, bez opłat abonamentowych i bez ryzyka prywatności ze strony usług stron trzecich. Jego niskie zużycie zasobów sprawia, że doskonale nadaje się do ciągłych wdrożeń na skromnym VPS.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Domoticz

Obsługa urządzeń wieloprotokołowych

Połącz Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT i setki innych protokołów sprzętowych z jednego ujednoliconego interfejsu.

Silnik reguł automatyzacji

Twórz reguły automatyzacji oparte na czasie, sterowane zdarzeniami i wyzwalane czujnikami, bez pisania kodu, dzięki czemu Twój dom będzie działał zgodnie z Twoim harmonogramem.

Monitorowanie energii

Śledź zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu tworzeniu wykresów i przechowywaniu danych historycznych opartemu na SQLite.

Pulpity nawigacyjne pogody i czujników

Wizualizuj dane dotyczące temperatury, wilgotności, wiatru, deszczu i jakości powietrza z lokalnych czujników lub internetowych serwisów pogodowych na konfigurowalnych pulpitach nawigacyjnych.

Przyjazny dla urządzeń mobilnych interfejs

Uzyskaj dostęp i kontroluj wszystkie urządzenia z dowolnej przeglądarki lub urządzenia mobilnego, z opcjonalnymi powiadomieniami push za pośrednictwem usług stron trzecich.

Obsługa wtyczek i skryptowania

Rozszerz funkcjonalność za pomocą wtyczek Python i skryptów Lua, aby zintegrować niestandardowy sprzęt, API lub złożoną logikę automatyzacji.

Dlaczego warto uruchomić Domoticz na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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