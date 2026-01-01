Wdróż Livebook jednym kliknięciem.
Interaktywne, współpracujące notatniki Elixir do nauki o danych, automatyzacji i eksploracji kodu na żywo.
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Co możesz zbudować z Livebook
Livebook to otwartoźródłowa aplikacja internetowa do tworzenia współpracujących, powtarzalnych notatników Elixir. Stworzony specjalnie dla ekosystemu BEAM, łączy wykonywanie kodu na żywo, bogate wizualizacje danych i edycję wieloosobową w czasie rzeczywistym w jednym interfejsie opartym na przeglądarce. W przeciwieństwie do ogólnych środowisk notatników, Livebook jest głęboko zintegrowany z modelem współbieżności Elixir i tworzy notatniki, które są zaprojektowane do identycznego działania w różnych sesjach i na różnych maszynach.
Samodzielne hostowanie Livebooka na serwerze VPS pozwala zachować Twoje notatniki, potoki danych i eksperymenty uczenia maszynowego na infrastrukturze, którą kontrolujesz — bez limitów rozmiaru notatników, bez opłat za użytkowanie i bez obsługi Twojego kodu lub danych przez zewnętrzną usługę chmurową.
Główne cechy Livebook
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wielu użytkowników może edytować ten sam notatnik jednocześnie ze śledzeniem kursora na żywo i bezkonfliktową edycją współpracującą.
Inteligentne komórki
Wstępnie zbudowane typy komórek automatyzują zapytania SQL, żądania HTTP, odczytywanie plików i tworzenie wykresów bez pisania powtarzalnego kodu standardowego.
ML i przepływy danych
Natywna integracja z Nx, Explorer i Kino umożliwia obliczenia numeryczne, ramki danych i bogate wizualizacje bezpośrednio w notatnikach.
Wdrażanie aplikacji notebookowej
Opublikuj dowolny notatnik jako samodzielną interaktywną aplikację internetową, którą użytkownicy końcowi mogą uruchomić bez bezpośredniego dostępu do interfejsu Livebook.
Odtwarzalne w domyśle
Notebooki rejestrują wszystkie zależności i wartości środowiska wykonawczego w samym pliku, zapewniając spójne wyniki na różnych maszynach i wdrożeniach.
Dlaczego warto uruchomić Livebook na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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