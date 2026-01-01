Livebook to otwartoźródłowa aplikacja internetowa do tworzenia współpracujących, powtarzalnych notatników Elixir. Stworzony specjalnie dla ekosystemu BEAM, łączy wykonywanie kodu na żywo, bogate wizualizacje danych i edycję wieloosobową w czasie rzeczywistym w jednym interfejsie opartym na przeglądarce. W przeciwieństwie do ogólnych środowisk notatników, Livebook jest głęboko zintegrowany z modelem współbieżności Elixir i tworzy notatniki, które są zaprojektowane do identycznego działania w różnych sesjach i na różnych maszynach.

Samodzielne hostowanie Livebooka na serwerze VPS pozwala zachować Twoje notatniki, potoki danych i eksperymenty uczenia maszynowego na infrastrukturze, którą kontrolujesz — bez limitów rozmiaru notatników, bez opłat za użytkowanie i bez obsługi Twojego kodu lub danych przez zewnętrzną usługę chmurową.