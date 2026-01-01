Wdróż FossFLOW jednym kliknięciem.
Stawiające prywatność na pierwszym miejscu, oparte na przeglądarce narzędzie do tworzenia diagramów izometrycznych, służące do wizualizacji infrastruktury i architektury systemu.
Wybierz plan VPS dla FossFLOW
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z FossFLOW
FossFLOW to otwartoźródłowa progresywna aplikacja internetowa (PWA) do tworzenia profesjonalnych izometrycznych diagramów infrastruktury bezpośrednio w Twojej przeglądarce. W przeciwieństwie do narzędzi do tworzenia diagramów w chmurze, które przechowują Twoją dokumentację architektury na serwerach stron trzecich, FossFLOW działa w całości po stronie klienta. Dzięki automatycznemu zapisowi co 5 sekund, eksportowi JSON i obsłudze offline, zachowuje wrażliwe topologie sieci i projekty systemów pod Twoją kontrolą przez cały czas.
Wdrożenie FossFLOW na Twoim VPS dodaje trwałość diagramów po stronie serwera, dzięki czemu diagramy przetrwają sesje przeglądarki i są dostępne dla Twojego całego zespołu z dowolnego urządzenia — bez wysyłania plików e-mailem lub polegania na platformach komercyjnych podlegających polityce przechowywania danych i naruszeniom bezpieczeństwa.
Główne cechy FossFLOW
Izometryczne tworzenie diagramów
Twórz izometryczne diagramy w stylu 3D, które przedstawiają układy infrastruktury, konfiguracje szaf serwerowych i warstwy systemów jaśniej niż płaskie diagramy 2D.
Autozapis co 5 sekund
Praca jest automatycznie zapisywana co 5 sekund, eliminując ryzyko utraty postępów podczas długich sesji tworzenia diagramów.
Wsparcie Offline
Twórz i edytuj diagramy bez połączenia z internetem — całe przetwarzanie odbywa się w Twojej przeglądarce, bez konieczności przesyłania danych na serwer i z powrotem.
Import i Eksport JSON
Udostępniaj diagramy jako przenośne pliki JSON lub importuj istniejące diagramy do edycji bez blokady na zastrzeżony format.
Konta nie są wymagane
Aplikacja nie wymaga rejestracji użytkownika ani uwierzytelniania, co sprawia, że jest natychmiast dostępna dla każdego w Twoim zespole.
Dlaczego warto uruchomić FossFLOW na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.