FossFLOW to otwartoźródłowa progresywna aplikacja internetowa (PWA) do tworzenia profesjonalnych izometrycznych diagramów infrastruktury bezpośrednio w Twojej przeglądarce. W przeciwieństwie do narzędzi do tworzenia diagramów w chmurze, które przechowują Twoją dokumentację architektury na serwerach stron trzecich, FossFLOW działa w całości po stronie klienta. Dzięki automatycznemu zapisowi co 5 sekund, eksportowi JSON i obsłudze offline, zachowuje wrażliwe topologie sieci i projekty systemów pod Twoją kontrolą przez cały czas.

Wdrożenie FossFLOW na Twoim VPS dodaje trwałość diagramów po stronie serwera, dzięki czemu diagramy przetrwają sesje przeglądarki i są dostępne dla Twojego całego zespołu z dowolnego urządzenia — bez wysyłania plików e-mailem lub polegania na platformach komercyjnych podlegających polityce przechowywania danych i naruszeniom bezpieczeństwa.