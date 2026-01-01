Wdróż WireMock jednym kliknięciem.
Standardowy w branży serwer pozorujący HTTP API do symulowania usług REST, testowania przypadków brzegowych i równoległego rozwoju.
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Co możesz zbudować z WireMock
WireMock to otwarty symulator HTTP API, który pozwala zespołom inżynierskim zastępować rzeczywiste usługi programowalnymi atrapami (mockami). Definiuj stuby za pomocą REST API lub plików JSON, dopasowuj przychodzące żądania według adresu URL, nagłówków, parametrów zapytania, plików cookie lub zawartości treści i zwracaj dynamiczne odpowiedzi generowane za pomocą szablonów Handlebars. Nagrywaj rzeczywisty ruch i odtwarzaj go później, aby odtworzyć scenariusze produkcyjne offline.
Samodzielne hostowanie WireMocka na własnym VPS-ie zapewnia każdemu zespołowi współdzielone środowisko mocków do testowania kontraktów, danych demonstracyjnych, zastępowania zewnętrznych API oraz scenariuszy chaosu, takich jak wstrzykiwanie opóźnień lub nieprawidłowo sformułowane ładunki. Trwałe woluminy utrzymują Twoje definicje mapowań, pliki odpowiedzi i niestandardowe rozszerzenia w nienaruszonym stanie podczas ponownych wdrożeń, dzięki czemu Twoje elementy testowe podróżują razem z serwerem.
Główne cechy WireMock
Elastyczne dopasowywanie żądań
Dopasuj przychodzące żądania HTTP do wzorców URL, nagłówków, parametrów zapytania, plików cookie oraz zawartości treści JSON lub XML w celu precyzyjnego wyboru zaślepki.
Dynamiczne szablonowanie odpowiedzi
Generuj odpowiedzi na bieżąco, używając szablonów Handlebars z dostępem do danych żądania, losowych wartości, dat i niestandardowych pomocników.
Nagrywanie i odtwarzanie
Rejestruj ruch na żywo z wykorzystaniem prawdziwego upstreamu i odtwarzaj nagrane interakcje później, aby odtworzyć scenariusze bez zależności sieciowych.
Symulacja usterek i opóźnień
Wstrzyknij konfigurowalne opóźnienia, zerwane połączenia i nieprawidłowo sformułowane ładunki, aby przetestować, jak Twoja aplikacja radzi sobie z zawodnymi usługami niższego poziomu.
Scenariusze stanowe
Modeluj wieloetapowe przepływy pracy za pomocą maszyn stanów, aby ten sam punkt końcowy mógł zwracać różne odpowiedzi w zależności od poprzednich interakcji.
Administracja REST API
Zarządzaj stubami, dziennikami żądań, scenariuszami i nagraniami programowo przez API administratora w celu automatyzacji CI/CD i integracji narzędzi.
Dlaczego warto uruchomić WireMock na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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