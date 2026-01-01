WireMock to otwarty symulator HTTP API, który pozwala zespołom inżynierskim zastępować rzeczywiste usługi programowalnymi atrapami (mockami). Definiuj stuby za pomocą REST API lub plików JSON, dopasowuj przychodzące żądania według adresu URL, nagłówków, parametrów zapytania, plików cookie lub zawartości treści i zwracaj dynamiczne odpowiedzi generowane za pomocą szablonów Handlebars. Nagrywaj rzeczywisty ruch i odtwarzaj go później, aby odtworzyć scenariusze produkcyjne offline.

Samodzielne hostowanie WireMocka na własnym VPS-ie zapewnia każdemu zespołowi współdzielone środowisko mocków do testowania kontraktów, danych demonstracyjnych, zastępowania zewnętrznych API oraz scenariuszy chaosu, takich jak wstrzykiwanie opóźnień lub nieprawidłowo sformułowane ładunki. Trwałe woluminy utrzymują Twoje definicje mapowań, pliki odpowiedzi i niestandardowe rozszerzenia w nienaruszonym stanie podczas ponownych wdrożeń, dzięki czemu Twoje elementy testowe podróżują razem z serwerem.