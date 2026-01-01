Wdróż pycsw jednym kliknięciem.
Certyfikowany przez OGC serwer katalogowy, który publikuje i odnajduje metadane geoprzestrzenne za pośrednictwem otwartych standardów.
Wybierz plan VPS dla pycsw
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z pycsw
pycsw to otwarty serwer OGC Catalogue Service for the Web (CSW) napisany w Pythonie i używany przez krajowe infrastruktury danych przestrzennych, instytucje badawcze i geoportale do publikowania metadanych geoprzestrzennych. Jest to implementacja referencyjna OGC, w pełni zgodna z CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH i SRU, umożliwiająca innym katalogom i klientom współdziałanie bez niestandardowych adapterów.
Samodzielne hostowanie pycsw na Twoim VPS-ie daje Ci pełną własność indeksu metadanych, który wspiera Twój portal danych przestrzennych, bez konieczności polegania na zewnętrznych usługach katalogowych. Szablon jest wstępnie skonfigurowany z repozytorium SQLite dla szybkich startów i może być ponownie skonfigurowany dla wdrożeń opartych na PostgreSQL lub PostGIS na dużą skalę.
Główne cechy pycsw
Certyfikowany serwer OGC
Uruchom implementację referencyjną OGC zgodną z CSW 2.0.2, CSW 3.0 i OGC API - Records, gotową do użycia.
Wiele katalogowych API
Udostępnij to samo repozytorium metadanych poprzez CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH i SRU dla szerokiej kompatybilności z klientami.
Wsparcie INSPIRE i ISO
Publikuj rekordy ISO 19115 / 19139 i włącz profil INSPIRE, aby spełnić wymagania europejskiej dyrektywy dotyczącej danych przestrzennych.
Wyszukiwanie federacyjne
Skonfiguruj rozproszone wyszukiwanie w zdalnych katalogach CSW tak, aby pojedyncze zapytanie docierało do Twoich rekordów i sfederowanych węzłów jednocześnie.
Elastyczne repozytoria
Zacznij od dołączonego magazynu SQLite i przełącz się na PostgreSQL, PostGIS lub inne obsługiwane zaplecza w miarę wzrostu wolumenu rekordów.
Ekosystem Pythona
Rozszerz zachowanie za pomocą wtyczek pycsw i zintegruj z szerszym stosem geopython, w tym pygeoapi, OWSLib i GeoNode.
Dlaczego warto uruchomić pycsw na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Anki Sync Server Enhanced
Samodzielnie hostowany serwer synchronizacji Anki z obsługą wielu użytkowników, kopiami zapasowymi i panelem webowym