pycsw to otwarty serwer OGC Catalogue Service for the Web (CSW) napisany w Pythonie i używany przez krajowe infrastruktury danych przestrzennych, instytucje badawcze i geoportale do publikowania metadanych geoprzestrzennych. Jest to implementacja referencyjna OGC, w pełni zgodna z CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH i SRU, umożliwiająca innym katalogom i klientom współdziałanie bez niestandardowych adapterów.

Samodzielne hostowanie pycsw na Twoim VPS-ie daje Ci pełną własność indeksu metadanych, który wspiera Twój portal danych przestrzennych, bez konieczności polegania na zewnętrznych usługach katalogowych. Szablon jest wstępnie skonfigurowany z repozytorium SQLite dla szybkich startów i może być ponownie skonfigurowany dla wdrożeń opartych na PostgreSQL lub PostGIS na dużą skalę.