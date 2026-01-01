Wdróż RustDesk z instalacją jednym kliknięciem.
Serwer zdalnego pulpitu typu open-source, dający Tobie pełną kontrolę nad bezpiecznym dostępem zdalnym, bez opłat abonamentowych ani przekierowywania danych przez osoby trzecie.
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Co możesz zbudować z RustDesk
RustDesk to otwartoźródłowa platforma zdalnego pulpitu zbudowana w Rust, stanowiąca samodzielnie hostowaną alternatywę dla TeamViewer i AnyDesk bez limitów użytkowania, ograniczeń liczby stanowisk czy cyklicznych kosztów licencji. Wykorzystuje dwa komponenty serwerowe — hbbs do zarządzania połączeniami i hbbr do przekazywania danych — umożliwiając bezpośrednie połączenia peer-to-peer z automatycznym przełączaniem awaryjnym, gdy zapory sieciowe uniemożliwiają bezpośrednie routowanie.
Samodzielne hostowanie serwera RustDesk oznacza, że Twoje sesje zdalnego dostępu nigdy nie są kierowane przez infrastrukturę stron trzecich. Klucze szyfrujące, dzienniki połączeń i zasady dostępu pozostają pod Twoją kontrolą, co czyni go odpowiednim dla zespołów IT z rygorystycznymi wymogami zgodności.
Główne cechy RustDesk
Brak opłat subskrypcyjnych
Eliminuje koszty licencjonowania na stanowisko, typowe dla komercyjnych rozwiązań zdalnego pulpitu, czyniąc go ekonomicznym dla rozwijających się zespołów.
Szyfrowanie end-to-end
Wszystkie sesje zdalne są szyfrowane, z kluczami kryptograficznymi przechowywanymi na Twoim własnym serwerze zamiast u komercyjnego dostawcy.
Klienci wieloplatformowi
Aplikacje klienckie są dostępne dla systemów Windows, macOS, Linux, Android i iOS, umożliwiając zdalny dostęp z praktycznie każdego urządzenia.
P2P z awaryjnym przekaźnikiem
Ustanawia bezpośrednie połączenia peer-to-peer dla najlepszej wydajności, automatycznie przełączając się na przekaźnik, gdy interweniują NAT lub zapory sieciowe.
Dostęp bez nadzoru
Obsługuje nieobsługiwane sesje zdalne do zarządzania serwerem i konserwacji poza godzinami pracy, bez konieczności obecności osoby przy zdalnej maszynie.
Dlaczego warto uruchomić RustDesk na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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