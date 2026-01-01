RustDesk to otwartoźródłowa platforma zdalnego pulpitu zbudowana w Rust, stanowiąca samodzielnie hostowaną alternatywę dla TeamViewer i AnyDesk bez limitów użytkowania, ograniczeń liczby stanowisk czy cyklicznych kosztów licencji. Wykorzystuje dwa komponenty serwerowe — hbbs do zarządzania połączeniami i hbbr do przekazywania danych — umożliwiając bezpośrednie połączenia peer-to-peer z automatycznym przełączaniem awaryjnym, gdy zapory sieciowe uniemożliwiają bezpośrednie routowanie.

Samodzielne hostowanie serwera RustDesk oznacza, że Twoje sesje zdalnego dostępu nigdy nie są kierowane przez infrastrukturę stron trzecich. Klucze szyfrujące, dzienniki połączeń i zasady dostępu pozostają pod Twoją kontrolą, co czyni go odpowiednim dla zespołów IT z rygorystycznymi wymogami zgodności.