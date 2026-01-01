Wdróż Diun jednym kliknięciem.
Lekkie narzędzie, które monitoruje obrazy Docker pod kątem aktualizacji i wysyła powiadomienia na Twój preferowany kanał.
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Co możesz zbudować z Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) to lekkie narzędzie CLI, które monitoruje Twoje obrazy Docker i powiadamia Cię w momencie opublikowania nowej wersji w rejestrze. Obsługuje Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay oraz prywatne rejestry, sprawdzając je zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem cron z jitterem, aby rozłożyć obciążenie.
Samodzielne hostowanie Diun na Twoim VPS oznacza, że działa ono nieprzerwanie obok Twoich kontenerów, z pełnym dostępem do gniazda Docker w celu automatycznego wykrywania kontenerów. Ty kontrolujesz routing powiadomień — Slack, Discord, e-mail, webhooki i inne — bez wysyłania metadanych obrazów do zewnętrznych usług monitorujących.
Główne cechy Diun
Automatyczny monitoring obrazu
Domyślnie wykrywa i monitoruje wszystkie uruchomione kontenery, dzięki czemu nowe wdrożenia są śledzone bez ręcznej konfiguracji.
Elastyczne powiadomienia
Obsługuje Slack, Discord, pocztę e-mail, webhooki i inne kanały, dzięki czemu alerty o aktualizacjach docierają do Twojego zespołu, gdziekolwiek pracuje.
Planowanie oparte na Cronie
Kontrole są uruchamiane według konfigurowalnego harmonogramu z opcjonalnym rozrzutem, aby uniknąć przeciążania rejestrów w godzinach szczytu.
Obsługa wielu rejestrów
Działa z Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay i prywatnymi rejestrami, obejmując cały Twój ekosystem obrazów kontenerów.
Dlaczego warto uruchomić Diun na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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