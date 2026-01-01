Diun (Docker Image Update Notifier) to lekkie narzędzie CLI, które monitoruje Twoje obrazy Docker i powiadamia Cię w momencie opublikowania nowej wersji w rejestrze. Obsługuje Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay oraz prywatne rejestry, sprawdzając je zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem cron z jitterem, aby rozłożyć obciążenie.

Samodzielne hostowanie Diun na Twoim VPS oznacza, że działa ono nieprzerwanie obok Twoich kontenerów, z pełnym dostępem do gniazda Docker w celu automatycznego wykrywania kontenerów. Ty kontrolujesz routing powiadomień — Slack, Discord, e-mail, webhooki i inne — bez wysyłania metadanych obrazów do zewnętrznych usług monitorujących.