Homepage to szybki, bezpieczny i wysoce konfigurowalny pulpit nawigacyjny aplikacji, który służy jako centralny punkt dla wszystkich Twoich samodzielnie hostowanych usług. Skonfigurowany w całości za pomocą plików YAML, integruje się z Dockerem w celu automatycznego wykrywania uruchomionych kontenerów, wyświetla metryki systemu na żywo i stan usług oraz obsługuje ponad 100 integracji stron trzecich dla widżetów danych w czasie rzeczywistym. Jego w pełni statyczna architektura oznacza, że ładuje się natychmiast i wymaga minimalnych zasobów serwera.

Wdrożenie Homepage na Twoim VPS z bezpośrednim dostępem do gniazda Docker tworzy dynamiczny, samoodświeżający się pulpit nawigacyjny, który odzwierciedla Twoją infrastrukturę na żywo — nowe kontenery pojawiają się automatycznie, utrzymując dokładność Twojego pulpitu nawigacyjnego w miarę rozwoju Twojego stosu bez ręcznej rekonfiguracji.