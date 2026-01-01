Wdróż Stronę główną jednym kliknięciem.
Nowoczesny, w pełni statyczny panel aplikacji z automatycznym wykrywaniem kontenerów Docker i ponad 100 integracjami usług.
Wybierz plan VPS dla Homepage
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Homepage
Homepage to szybki, bezpieczny i wysoce konfigurowalny pulpit nawigacyjny aplikacji, który służy jako centralny punkt dla wszystkich Twoich samodzielnie hostowanych usług. Skonfigurowany w całości za pomocą plików YAML, integruje się z Dockerem w celu automatycznego wykrywania uruchomionych kontenerów, wyświetla metryki systemu na żywo i stan usług oraz obsługuje ponad 100 integracji stron trzecich dla widżetów danych w czasie rzeczywistym. Jego w pełni statyczna architektura oznacza, że ładuje się natychmiast i wymaga minimalnych zasobów serwera.
Wdrożenie Homepage na Twoim VPS z bezpośrednim dostępem do gniazda Docker tworzy dynamiczny, samoodświeżający się pulpit nawigacyjny, który odzwierciedla Twoją infrastrukturę na żywo — nowe kontenery pojawiają się automatycznie, utrzymując dokładność Twojego pulpitu nawigacyjnego w miarę rozwoju Twojego stosu bez ręcznej rekonfiguracji.
Główne cechy Homepage
Docker Automatyczne wykrywanie
Automatycznie wykrywa uruchomione kontenery za pośrednictwem gniazda Docker i dodaje je do Twojego pulpitu nawigacyjnego bez ręcznego wprowadzania.
100+ integracji usług
Wyświetlaj dane na żywo z Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox i dziesiątek innych popularnych usług self-hosted bezpośrednio na widżetach pulpitu nawigacyjnego.
Konfiguracja oparta na YAML
Kontroluj wersje całej konfiguracji pulpitu nawigacyjnego w plikach YAML, co sprawia, że replikowanie lub migracja między środowiskami jest niezwykle prosta.
Widżety zasobów systemowych
Wbudowane widżety pokazują w czasie rzeczywistym zużycie procesora, pamięci i dysku, dzięki czemu możesz monitorować kondycję serwera ze swojej strony startowej.
Niestandardowy CSS i JS
Wstrzyknij niestandardowy CSS i JavaScript, aby dostosować wygląd pulpitu nawigacyjnego poza wbudowanymi opcjami motywów.
Dlaczego warto uruchomić Homepage na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
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