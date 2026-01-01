Beszel to lekka platforma do monitorowania serwerów, która zapewnia kompleksową widoczność systemu — CPU, pamięci, dysku, sieci, temperatury, GPU, stanu dysku S.M.A.R.T. oraz statystyk Docker i Podman dla każdego kontenera — bez narzutu zasobów pełnych stosów obserwowalności, takich jak Prometheus i Grafana. Zbudowany na PocketBase z backendem Go, wykorzystuje architekturę hub-agent: hub hostuje interfejs sieciowy i przechowuje dane historyczne, podczas gdy lekkie agenty działają na każdym monitorowanym serwerze, aby zbierać metryki.

Samodzielne hostowanie Beszel zapewnia hub monitorujący, który jest niezależny od monitorowanych serwerów, dzięki czemu problemy z infrastrukturą są widoczne nawet wtedy, gdy poszczególne systemy są pod obciążeniem. Konfigurowalne alerty powiadamiają Ciebie, gdy przekroczone zostaną progi CPU, pamięci, dysku, przepustowości lub temperatury, a automatyczne kopie zapasowe na dysk lokalny lub do pamięci masowej zgodnej z S3 chronią Twoje historyczne dane dotyczące wydajności.