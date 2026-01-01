Do 69% zniżki na Beszel

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Lekka platforma do monitorowania serwerów ze statystykami kontenerów Docker, danymi historycznymi i konfigurowalnymi alertami dla Twojej infrastruktury.

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400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Beszel

Beszel to lekka platforma do monitorowania serwerów, która zapewnia kompleksową widoczność systemu — CPU, pamięci, dysku, sieci, temperatury, GPU, stanu dysku S.M.A.R.T. oraz statystyk Docker i Podman dla każdego kontenera — bez narzutu zasobów pełnych stosów obserwowalności, takich jak Prometheus i Grafana. Zbudowany na PocketBase z backendem Go, wykorzystuje architekturę hub-agent: hub hostuje interfejs sieciowy i przechowuje dane historyczne, podczas gdy lekkie agenty działają na każdym monitorowanym serwerze, aby zbierać metryki.

Samodzielne hostowanie Beszel zapewnia hub monitorujący, który jest niezależny od monitorowanych serwerów, dzięki czemu problemy z infrastrukturą są widoczne nawet wtedy, gdy poszczególne systemy są pod obciążeniem. Konfigurowalne alerty powiadamiają Ciebie, gdy przekroczone zostaną progi CPU, pamięci, dysku, przepustowości lub temperatury, a automatyczne kopie zapasowe na dysk lokalny lub do pamięci masowej zgodnej z S3 chronią Twoje historyczne dane dotyczące wydajności.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Beszel

Metryki kontenerów Docker

Monitoruj użycie procesora, pamięci i sieci dla każdego kontenera wraz z metrykami systemu hosta, zapewniając Ci ujednolicony widok zarówno hosta, jak i jego skonteneryzowanych obciążeń.

Architektura koncentratora i agenta

Jeden centralny punkt agreguje dane z nieograniczonej liczby agentów działających na zdalnych serwerach, ułatwiając monitorowanie całej Twojej floty z jednego pulpitu nawigacyjnego.

Konfigurowalne powiadomienia

Ustaw progi dla każdej monitorowanej metryki — obciążenia procesora, użycia dysku, temperatury, przepustowości — i otrzymuj powiadomienia, zanim problemy dotkną użytkowników.

Przechowywanie danych historycznych

Historia wydajności jest przechowywana w bazie danych centrum, co umożliwia długoterminową analizę trendów i planowanie pojemności, wykraczające poza to, co mogą pokazać same pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym.

Monitorowanie GPU i S.M.A.R.T.

Monitoruj wykorzystanie procesorów graficznych Nvidia, AMD i Intel wraz z danymi o stanie dysków S.M.A.R.T., aby wykryć degradację sprzętu, zanim doprowadzi do awarii.

Dlaczego warto uruchomić Beszel na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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