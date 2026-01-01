Wdróż Beszel jednym kliknięciem.
Lekka platforma do monitorowania serwerów ze statystykami kontenerów Docker, danymi historycznymi i konfigurowalnymi alertami dla Twojej infrastruktury.
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Co możesz zbudować z Beszel
Beszel to lekka platforma do monitorowania serwerów, która zapewnia kompleksową widoczność systemu — CPU, pamięci, dysku, sieci, temperatury, GPU, stanu dysku S.M.A.R.T. oraz statystyk Docker i Podman dla każdego kontenera — bez narzutu zasobów pełnych stosów obserwowalności, takich jak Prometheus i Grafana. Zbudowany na PocketBase z backendem Go, wykorzystuje architekturę hub-agent: hub hostuje interfejs sieciowy i przechowuje dane historyczne, podczas gdy lekkie agenty działają na każdym monitorowanym serwerze, aby zbierać metryki.
Samodzielne hostowanie Beszel zapewnia hub monitorujący, który jest niezależny od monitorowanych serwerów, dzięki czemu problemy z infrastrukturą są widoczne nawet wtedy, gdy poszczególne systemy są pod obciążeniem. Konfigurowalne alerty powiadamiają Ciebie, gdy przekroczone zostaną progi CPU, pamięci, dysku, przepustowości lub temperatury, a automatyczne kopie zapasowe na dysk lokalny lub do pamięci masowej zgodnej z S3 chronią Twoje historyczne dane dotyczące wydajności.
Główne cechy Beszel
Metryki kontenerów Docker
Monitoruj użycie procesora, pamięci i sieci dla każdego kontenera wraz z metrykami systemu hosta, zapewniając Ci ujednolicony widok zarówno hosta, jak i jego skonteneryzowanych obciążeń.
Architektura koncentratora i agenta
Jeden centralny punkt agreguje dane z nieograniczonej liczby agentów działających na zdalnych serwerach, ułatwiając monitorowanie całej Twojej floty z jednego pulpitu nawigacyjnego.
Konfigurowalne powiadomienia
Ustaw progi dla każdej monitorowanej metryki — obciążenia procesora, użycia dysku, temperatury, przepustowości — i otrzymuj powiadomienia, zanim problemy dotkną użytkowników.
Przechowywanie danych historycznych
Historia wydajności jest przechowywana w bazie danych centrum, co umożliwia długoterminową analizę trendów i planowanie pojemności, wykraczające poza to, co mogą pokazać same pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym.
Monitorowanie GPU i S.M.A.R.T.
Monitoruj wykorzystanie procesorów graficznych Nvidia, AMD i Intel wraz z danymi o stanie dysków S.M.A.R.T., aby wykryć degradację sprzętu, zanim doprowadzi do awarii.
Dlaczego warto uruchomić Beszel na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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