Wdróż Halo jednym kliknięciem.
Nowoczesny system CMS o otwartym kodzie źródłowym do tworzenia blogów, stron internetowych i witryn opartych na treści, z rynkiem wtyczek.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Halo
Halo to w pełni otwarty, nowoczesny system zarządzania treścią, zbudowany na Spring Boot i reaktywnym PostgreSQL. Oferuje bogaty rynek wtyczek i motywów, edytor oparty na blokach, publikowanie treści wielu typów oraz przejrzystą konsolę administracyjną — dzięki czemu nadaje się do wszystkiego, od osobistych blogów po strony firmowe.
Z ponad 39 000 gwiazdek na GitHubie i aktywnym rozwojem, Halo jest jedną z najczęściej wybieranych platform CMS hostowanych samodzielnie. Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi treściami, brak opłat za posty i elastyczność w rozszerzaniu platformy za pomocą wtyczek, bez ograniczeń wynikających z poziomu subskrypcji.
Główne cechy Halo
Rynek wtyczek
Rozszerz Halo o wtyczki społecznościowe dla SEO, komentarzy, wyszukiwania, udostępniania społecznościowego i nie tylko — instalowane bezpośrednio z konsoli administratora.
System motywów
Zmień lub dostosuj wygląd Twojej witryny dzięki pełnemu silnikowi motywów i aktywnemu rynkowi motywów społeczności.
Edytor blokowy
Twórz bogate treści za pomocą nowoczesnego edytora blokowego obsługującego obrazy, osadzone elementy, bloki kodu i niestandardowe układy bez dotykania kodu HTML.
Wiele typów treści
Publikuj posty, strony i momenty (mikroblogi) z jednej platformy, pokrywając potrzeby zarówno długich, jak i krótkich treści.
REST i GraphQL APIs
Udostępnij swoje treści za pośrednictwem wbudowanych interfejsów API, aby zasilać wdrożenia headless, aplikacje mobilne lub integracje z podmiotami zewnętrznymi.
Dlaczego warto uruchomić Halo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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