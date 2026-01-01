Halo to w pełni otwarty, nowoczesny system zarządzania treścią, zbudowany na Spring Boot i reaktywnym PostgreSQL. Oferuje bogaty rynek wtyczek i motywów, edytor oparty na blokach, publikowanie treści wielu typów oraz przejrzystą konsolę administracyjną — dzięki czemu nadaje się do wszystkiego, od osobistych blogów po strony firmowe.

Z ponad 39 000 gwiazdek na GitHubie i aktywnym rozwojem, Halo jest jedną z najczęściej wybieranych platform CMS hostowanych samodzielnie. Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi treściami, brak opłat za posty i elastyczność w rozszerzaniu platformy za pomocą wtyczek, bez ograniczeń wynikających z poziomu subskrypcji.