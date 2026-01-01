Misskey to otwartoźródłowa, bogata w funkcje platforma mediów społecznościowych stworzona dla fediverse. Korzystając z protokołu ActivityPub, Twoja instancja Misskey federuje z Mastodonem, Pleromą i tysiącami innych serwerów fediverse, dając Twoim użytkownikom dostęp do globalnego grafu społecznościowego, jednocześnie przechowując wszystkie dane na Twojej własnej infrastrukturze.

W przeciwieństwie do dużych scentralizowanych platform, Misskey stawia kontrolę społeczności na pierwszym miejscu — Ty ustalasz zasady, polityki moderacji i to, kto może dołączyć. Samodzielne hostowanie na VPS oznacza brak manipulacji algorytmicznych, brak zbierania danych i brak ryzyka zniknięcia platformy wokół Ciebie.