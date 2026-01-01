Wdróż Misskey jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa sfederowana platforma mediów społecznościowych łącząca Twoją społeczność z globalnym fediverse za pośrednictwem ActivityPub.
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Co możesz zbudować z Misskey
Misskey to otwartoźródłowa, bogata w funkcje platforma mediów społecznościowych stworzona dla fediverse. Korzystając z protokołu ActivityPub, Twoja instancja Misskey federuje z Mastodonem, Pleromą i tysiącami innych serwerów fediverse, dając Twoim użytkownikom dostęp do globalnego grafu społecznościowego, jednocześnie przechowując wszystkie dane na Twojej własnej infrastrukturze.
W przeciwieństwie do dużych scentralizowanych platform, Misskey stawia kontrolę społeczności na pierwszym miejscu — Ty ustalasz zasady, polityki moderacji i to, kto może dołączyć. Samodzielne hostowanie na VPS oznacza brak manipulacji algorytmicznych, brak zbierania danych i brak ryzyka zniknięcia platformy wokół Ciebie.
Główne cechy Misskey
Federacja ActivityPub
Twoja instancja łączy się z 10 000+ serwerami fediverse, dzięki czemu użytkownicy mogą śledzić konta i wchodzić z nimi w interakcje na Mastodon, Pleroma i innych platformach bez opuszczania Twojej instancji.
Niestandardowe Reakcje Emoji
Reaguj na każdy post za pomocą dowolnej emotikony — w tym niestandardowych, które Ty przesyłasz — wykraczając daleko poza polubienia jednym przyciskiem większości platform.
Wbudowany dysk multimedialny
Każdy użytkownik otrzymuje osobisty dysk multimedialny do przesyłania, organizowania i ponownego wykorzystywania plików i obrazów w różnych postach bez ponownego przesyłania.
System Wtyczek i Motywów
Rozszerz Misskey o wtyczki oparte na AiScript i zastosuj niestandardowe motywy, aby głęboko spersonalizować interfejs dla Twojej społeczności.
Elastyczna widoczność notatki
Każdy post może być ustawiony jako publiczny, na osi czasu głównej, tylko dla obserwujących lub wiadomość bezpośrednia — dając użytkownikom szczegółową kontrolę nad tym, kto co widzi.
Dlaczego warto uruchomić Misskey na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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