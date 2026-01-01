Wdróż flatnotes jednym kliknięciem.
Bezbazowa, samoobsługowa aplikacja do robienia notatek, która przechowuje wszystkie Twoje notatki jako zwykłe pliki Markdown.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z flatnotes
flatnotes to minimalistyczna, samodzielnie hostowana aplikacja do robienia notatek, zbudowana wokół jednej zasady: Twoje notatki to zwykłe pliki Markdown, nic więcej. Nie ma bazy danych, uzależnienia od dostawcy ani złożonych struktur danych — tylko pliki tekstowe na Twoim serwerze, które możesz czytać, edytować i tworzyć kopie zapasowe za pomocą dowolnego narzędzia. Czysty interfejs eliminuje rozpraszacze, dzięki czemu możesz skupić się na pisaniu, organizowaniu i łączeniu pomysłów za pomocą wikilinków i wyszukiwania pełnotekstowego.
Samodzielne hostowanie flatnotes na Twoim VPS oznacza, że Twoje osobiste myśli, notatki badawcze i dzienniki pozostają w całości w Twojej infrastrukturze — nigdy nie są skanowane, nigdy nie są wydobywane, nigdy nie podlegają zmianom warunków świadczenia usług przez osoby trzecie. Kopie zapasowe są tak proste, jak skopiowanie folderu, a Twoje notatki pozostają przenośne na zawsze.
Główne cechy flatnotes
Pamięć masowa bez bazy danych
Każda notatka to zwykły plik Markdown na dysku — nie jest wymagana baza danych, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych i migracje są trywialnie proste.
Połączenia Wikilink
Łącz pomysły między notatkami za pomocą wikilinków, przekształcając Twoją kolekcję w osobistą sieć wiedzy.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Błyskawicznie przeszukuj wszystkie Twoje notatki, aby znaleźć dowolny pomysł, fragment lub odniesienie bez ręcznego tagowania.
Podwójne tryby edycji
Przełączaj się między surowym Markdownem a wizualnym edytorem WYSIWYG w zależności od Twoich preferencji lub zadania pisarskiego.
Organizacja etykietek
Kategoryzuj i filtruj notatki za pomocą tagów dla szybkiej nawigacji po dużych osobistych bazach wiedzy.
Dlaczego warto uruchomić flatnotes na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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