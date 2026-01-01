Do 69% zniżki na flatnotes

Wdróż flatnotes jednym kliknięciem.

Bezbazowa, samoobsługowa aplikacja do robienia notatek, która przechowuje wszystkie Twoje notatki jako zwykłe pliki Markdown.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż flatnotes jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla flatnotes

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z flatnotes

flatnotes to minimalistyczna, samodzielnie hostowana aplikacja do robienia notatek, zbudowana wokół jednej zasady: Twoje notatki to zwykłe pliki Markdown, nic więcej. Nie ma bazy danych, uzależnienia od dostawcy ani złożonych struktur danych — tylko pliki tekstowe na Twoim serwerze, które możesz czytać, edytować i tworzyć kopie zapasowe za pomocą dowolnego narzędzia. Czysty interfejs eliminuje rozpraszacze, dzięki czemu możesz skupić się na pisaniu, organizowaniu i łączeniu pomysłów za pomocą wikilinków i wyszukiwania pełnotekstowego.

Samodzielne hostowanie flatnotes na Twoim VPS oznacza, że Twoje osobiste myśli, notatki badawcze i dzienniki pozostają w całości w Twojej infrastrukturze — nigdy nie są skanowane, nigdy nie są wydobywane, nigdy nie podlegają zmianom warunków świadczenia usług przez osoby trzecie. Kopie zapasowe są tak proste, jak skopiowanie folderu, a Twoje notatki pozostają przenośne na zawsze.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy flatnotes

Pamięć masowa bez bazy danych

Każda notatka to zwykły plik Markdown na dysku — nie jest wymagana baza danych, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych i migracje są trywialnie proste.

Połączenia Wikilink

Łącz pomysły między notatkami za pomocą wikilinków, przekształcając Twoją kolekcję w osobistą sieć wiedzy.

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Błyskawicznie przeszukuj wszystkie Twoje notatki, aby znaleźć dowolny pomysł, fragment lub odniesienie bez ręcznego tagowania.

Podwójne tryby edycji

Przełączaj się między surowym Markdownem a wizualnym edytorem WYSIWYG w zależności od Twoich preferencji lub zadania pisarskiego.

Organizacja etykietek

Kategoryzuj i filtruj notatki za pomocą tagów dla szybkiej nawigacji po dużych osobistych bazach wiedzy.

Dlaczego warto uruchomić flatnotes na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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