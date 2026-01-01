flatnotes to minimalistyczna, samodzielnie hostowana aplikacja do robienia notatek, zbudowana wokół jednej zasady: Twoje notatki to zwykłe pliki Markdown, nic więcej. Nie ma bazy danych, uzależnienia od dostawcy ani złożonych struktur danych — tylko pliki tekstowe na Twoim serwerze, które możesz czytać, edytować i tworzyć kopie zapasowe za pomocą dowolnego narzędzia. Czysty interfejs eliminuje rozpraszacze, dzięki czemu możesz skupić się na pisaniu, organizowaniu i łączeniu pomysłów za pomocą wikilinków i wyszukiwania pełnotekstowego.

Samodzielne hostowanie flatnotes na Twoim VPS oznacza, że Twoje osobiste myśli, notatki badawcze i dzienniki pozostają w całości w Twojej infrastrukturze — nigdy nie są skanowane, nigdy nie są wydobywane, nigdy nie podlegają zmianom warunków świadczenia usług przez osoby trzecie. Kopie zapasowe są tak proste, jak skopiowanie folderu, a Twoje notatki pozostają przenośne na zawsze.