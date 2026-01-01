Budibase to platforma open-source low-code, która umożliwia zespołom tworzenie wewnętrznych narzędzi, pulpitów nawigacyjnych i zautomatyzowanych przepływów pracy za pomocą wizualnego kreatora typu „przeciągnij i upuść”. Łączy się z PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API oraz własną wbudowaną bazą danych, przekształcając źródła danych w funkcjonalne aplikacje w ciągu godzin, a nie tygodni.

Samodzielne hostowanie Budibase na własnym serwerze VPS utrzymuje krytyczne dla biznesu dane i logikę aplikacji w Twojej infrastrukturze, spełniając wymagania dotyczące suwerenności danych i zgodności, których nie są w stanie spełnić narzędzia low-code hostowane w chmurze. Pełny stos — usługa aplikacji, usługa robocza, CouchDB, Redis i MinIO — działa w ramach jednego wdrożenia bez zewnętrznych zależności.