Wdróż Budibase jednym kliknięciem.
Platforma low-code typu open-source do tworzenia wewnętrznych aplikacji biznesowych, paneli administracyjnych i zautomatyzowanych przepływów pracy bez obszernego kodowania.
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Co możesz zbudować z Budibase
Budibase to platforma open-source low-code, która umożliwia zespołom tworzenie wewnętrznych narzędzi, pulpitów nawigacyjnych i zautomatyzowanych przepływów pracy za pomocą wizualnego kreatora typu „przeciągnij i upuść”. Łączy się z PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API oraz własną wbudowaną bazą danych, przekształcając źródła danych w funkcjonalne aplikacje w ciągu godzin, a nie tygodni.
Samodzielne hostowanie Budibase na własnym serwerze VPS utrzymuje krytyczne dla biznesu dane i logikę aplikacji w Twojej infrastrukturze, spełniając wymagania dotyczące suwerenności danych i zgodności, których nie są w stanie spełnić narzędzia low-code hostowane w chmurze. Pełny stos — usługa aplikacji, usługa robocza, CouchDB, Redis i MinIO — działa w ramach jednego wdrożenia bez zewnętrznych zależności.
Główne cechy Budibase
Kreator aplikacji wizualnych
Przeciągnij i upuść komponenty — tabele, formularze, wykresy i przyciski — na płótno, aby stworzyć funkcjonalne aplikacje biznesowe bez pisania kodu frontendowego.
Połączenia danych z wielu źródeł
Połącz się z bazami danych PostgreSQL, MySQL, MongoDB, interfejsami API REST i wbudowaną bazą danych CouchDB, aby aplikacje mogły odczytywać i zapisywać dane z Twoich istniejących źródeł danych.
Automatyzacja procesów związanych z pracą
Zdefiniuj zautomatyzowane procesy za pomocą wyzwalaczy, warunków i działań, aby zastąpić ręczne kroki w przepływach zatwierdzania, powiadomieniach i operacjach na danych.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Przypisz role użytkownikom na poziomie aplikacji, tak aby każdy członek zespołu widział tylko dane i działania odpowiednie do jego obowiązków.
Niestandardowa logika JavaScript
Sięgnij po JavaScript, gdy powiązania wizualne nie są wystarczające, dając deweloperom precyzyjną kontrolę nad transformacjami danych i zachowaniem warunkowym.
Dlaczego warto uruchomić Budibase na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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