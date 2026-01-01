Donetick to samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania zadaniami, stworzona specjalnie dla współdzielonych przestrzeni mieszkalnych i małych grup. Wykracza poza proste listy zadań, oferując inteligentne strategie przydzielania — w tym losową rotację i równoważenie obciążenia pracą na podstawie historii ukończenia — dzięki czemu powtarzające się obowiązki są sprawiedliwie rozdzielane między wszystkich członków bez ręcznej koordynacji.

Elastyczne planowanie obsługuje codzienne, tygodniowe, miesięczne i niestandardowe wzorce powtarzalności, a integracje z Telegram i Pushover dostarczają terminowe przypomnienia. Obsługa tagów NFC pozwala członkom natychmiastowo wykonywać zadania, dotykając tagu w odpowiedniej lokalizacji. Kompatybilność z SSO i OIDC oznacza, że Donetick pasuje do istniejących konfiguracji tożsamości, a lekki backend SQLite upraszcza wdrożenie. Samodzielne hostowanie zapewnia pełną prywatność danych bez opłat abonamentowych.