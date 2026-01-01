Wdróż Donetick jednym kliknięciem.
Open-source menedżer zadań do współpracy, służący do organizowania obowiązków domowych i powtarzających się odpowiedzialności dla wielu użytkowników.
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Co możesz zbudować z Donetick
Donetick to samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania zadaniami, stworzona specjalnie dla współdzielonych przestrzeni mieszkalnych i małych grup. Wykracza poza proste listy zadań, oferując inteligentne strategie przydzielania — w tym losową rotację i równoważenie obciążenia pracą na podstawie historii ukończenia — dzięki czemu powtarzające się obowiązki są sprawiedliwie rozdzielane między wszystkich członków bez ręcznej koordynacji.
Elastyczne planowanie obsługuje codzienne, tygodniowe, miesięczne i niestandardowe wzorce powtarzalności, a integracje z Telegram i Pushover dostarczają terminowe przypomnienia. Obsługa tagów NFC pozwala członkom natychmiastowo wykonywać zadania, dotykając tagu w odpowiedniej lokalizacji. Kompatybilność z SSO i OIDC oznacza, że Donetick pasuje do istniejących konfiguracji tożsamości, a lekki backend SQLite upraszcza wdrożenie. Samodzielne hostowanie zapewnia pełną prywatność danych bez opłat abonamentowych.
Główne cechy Donetick
Inteligentne przypisywanie zadań
Sprawiedliwie rozdziela obowiązki, wykorzystując losowy przydział lub równoważenie obciążenia pracą, w oparciu o historię ukończonych zadań każdego członka.
Elastyczna cykliczność
Obsługuje harmonogramy dzienne, tygodniowe, miesięczne i niestandardowe, dzięki czemu każda rutyna — od codziennych naczyń po comiesięczne gruntowne sprzątanie — pozostaje na właściwym torze.
Powiadomienia push
Integruje się z Telegramem i Pushover, aby wysyłać przypomnienia i powiadomienia o zaległościach bezpośrednio na urządzenia członków.
Obsługa tagów NFC
Umieść tagi NFC w odpowiednich miejscach w domu, aby domownicy mogli natychmiast oznaczać zadania jako wykonane, dotykając telefonu.
Logowanie SSO i OIDC
Łączy się z istniejącymi dostawcami tożsamości za pośrednictwem Single Sign-On i OpenID Connect dla płynnego zarządzania użytkownikami.
Dlaczego warto uruchomić Donetick na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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