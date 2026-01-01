Wdróż Marreta jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany serwer proxy treści internetowych, który pobiera i czyści artykuły, zapewniając czytanie bez rozpraszania uwagi i śledzenia.
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Co możesz zbudować z Marreta
Marreta to samodzielnie hostowany proxy internetowy, który pobiera i przetwarza strony internetowe, aby dostarczać czyste, czytelne wersje pozbawione śledzących plików cookie, reklam i barier dostępu. Normalizuje adresy URL, usuwa szumy z wyjścia HTML i buforuje wyniki lokalnie, dzięki czemu powtarzające się odczyty są zwracane natychmiast. Niestandardowe reguły dla poszczególnych domen pozwalają precyzyjnie dostosować sposób czyszczenia i renderowania określonych witryn.
Uruchomienie Marrety na Twoim własnym VPS oznacza, że całe przetwarzanie odbywa się na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze — żadna zewnętrzna usługa czytania nie otrzymuje Twojej historii przeglądania. Rezultatem jest prywatna, szybka i samodzielna alternatywa dla chmurowych proxy czytników, bez limitów użytkowania i bez danych opuszczających Twój serwer.
Główne cechy Marreta
Czyszczenie i normalizacja URL
Usuwa parametry śledzenia, przekierowania i szum zapytań z adresów URL przed pobraniem, tworząc czyste, kanoniczne linki za każdym razem.
Pobieranie treści bez plików cookie
Pobiera strony bez plików cookie lub nagłówków identyfikujących, omijając wyskakujące okienka zgody na pliki cookie i bramki dostępu oparte na plikach cookie.
Optymalizacja HTML
Usuwa reklamy, skrypty, wyskakujące okienka i elementy niezwiązane z treścią, aby dostarczyć czystą, szybko ładującą się wersję strony.
Inteligentne buforowanie
Buforuje przetworzone strony lokalnie, dzięki czemu kolejne wizyty są natychmiastowo ładowane bez ponownego pobierania lub ponownego przetwarzania strony źródłowej.
Niestandardowe reguły dla każdej domeny
Zastosuj usuwanie CSS specyficzne dla witryny, wstrzykiwanie JavaScriptu oraz niestandardowe reguły nagłówków lub plików cookie, aby precyzyjnie dostosować dane wyjściowe dla dowolnej domeny.
Dostęp do API JSON
Każdy przetworzony adres URL jest również dostępny jako odpowiedź JSON API, co sprawia, że Marreta jest łatwa do zintegrowania z procesami automatyzacji.
Dlaczego warto uruchomić Marreta na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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