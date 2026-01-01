Marreta to samodzielnie hostowany proxy internetowy, który pobiera i przetwarza strony internetowe, aby dostarczać czyste, czytelne wersje pozbawione śledzących plików cookie, reklam i barier dostępu. Normalizuje adresy URL, usuwa szumy z wyjścia HTML i buforuje wyniki lokalnie, dzięki czemu powtarzające się odczyty są zwracane natychmiast. Niestandardowe reguły dla poszczególnych domen pozwalają precyzyjnie dostosować sposób czyszczenia i renderowania określonych witryn.

Uruchomienie Marrety na Twoim własnym VPS oznacza, że całe przetwarzanie odbywa się na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze — żadna zewnętrzna usługa czytania nie otrzymuje Twojej historii przeglądania. Rezultatem jest prywatna, szybka i samodzielna alternatywa dla chmurowych proxy czytników, bez limitów użytkowania i bez danych opuszczających Twój serwer.