Wdróż Ever Gauzy jednym kliknięciem.
Platforma biznesowa typu open-source łącząca ERP, CRM, HRM, ATS i zarządzanie projektami w jednym obszarze roboczym.
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Co możesz zbudować z Ever Gauzy
Ever Gauzy to platforma do zarządzania biznesem typu open-source, która łączy ERP, CRM, HRM, ATS i zarządzanie projektami w jednym środowisku pracy. Jest przeznaczona dla agencji, firm konsultingowych i zespołów świadczących usługi, które potrzebują śledzić czas, zarządzać listą płac, prowadzić procesy sprzedaży i raportować rentowność bez konieczności łączenia pięciu oddzielnych subskrypcji SaaS.
Samodzielne hostowanie Gauzy na własnym VPS zapewnia pełną kontrolę nad danymi klientów, umowami, fakturami i danymi HR, bez opłat za użytkownika i bez uzależnienia od dostawcy. Platforma jest aktywnie rozwijana przez Ever Co., z tysiącami współtwórców na GitHubie i licencją open-source, która pozwala na komercyjne samodzielne hostowanie.
Główne cechy Ever Gauzy
Zintegrowany pakiet ERP
Moduły finansów, inwentaryzacji, zakupów i księgowości dzielą jeden model danych, dzięki czemu raporty zawsze odzwierciedlają te same liczby we wszystkich działach.
Wbudowane CRM
Śledź leady, transakcje, kontakty i lejki sprzedażowe wraz z fakturowaniem i realizacją projektów bez eksportowania danych między oddzielnymi narzędziami.
HRM i ATS
Zarządzaj pracownikami, kandydatami, czasem wolnym, umowami oraz całym procesem rekrutacyjnym, od ogłoszenia o pracę do wdrożenia, w jednym miejscu.
Śledzenie czasu i karty czasu pracy
Natywne śledzenie czasu z ręcznymi i automatycznymi wpisami zasila bezpośrednio listy płac, fakturowanie i raporty rentowności projektów.
Wielodostępne przestrzenie robocze
Zarządzaj wieloma organizacjami i zespołami na jednym wdrożeniu z oddzielnymi danymi, uprawnieniami i rozliczeniami dla każdego dzierżawcy.
API otwartej integracji
Interfejsy API REST i GraphQL oraz integracje webhooków z GitHub, Hubstaff, Upwork i Make.com pozwalają rozszerzyć Gauzy, aby dopasować go do istniejących przepływów pracy.
Dlaczego warto uruchomić Ever Gauzy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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