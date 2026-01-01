Ever Gauzy to platforma do zarządzania biznesem typu open-source, która łączy ERP, CRM, HRM, ATS i zarządzanie projektami w jednym środowisku pracy. Jest przeznaczona dla agencji, firm konsultingowych i zespołów świadczących usługi, które potrzebują śledzić czas, zarządzać listą płac, prowadzić procesy sprzedaży i raportować rentowność bez konieczności łączenia pięciu oddzielnych subskrypcji SaaS.

Samodzielne hostowanie Gauzy na własnym VPS zapewnia pełną kontrolę nad danymi klientów, umowami, fakturami i danymi HR, bez opłat za użytkownika i bez uzależnienia od dostawcy. Platforma jest aktywnie rozwijana przez Ever Co., z tysiącami współtwórców na GitHubie i licencją open-source, która pozwala na komercyjne samodzielne hostowanie.