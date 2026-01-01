Cypht to modułowy, open-source'owy klient webmail zaprojektowany z myślą o prostocie i szybkości. W przeciwieństwie do rozbudowanych rozwiązań webmail, Cypht agreguje wiele kont e-mail IMAP i POP3 wraz z kanałami informacyjnymi RSS/Atom w jeden, ujednolicony widok skrzynki odbiorczej — zapewniając pełny obraz Twojej komunikacji bez przełączania się między usługami.

Zbudowany na PHP z bazą Alpine Linux, Cypht działa wydajnie na skromnym sprzęcie i przechowuje konfigurację użytkownika w bazie danych dla niezawodnych wdrożeń wieloużytkownikowych. Jego architektura oparta na modułach oznacza, że ładujesz tylko te funkcje, których potrzebujesz, zachowując czysty interfejs i niewielki rozmiar.