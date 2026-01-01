Wdróż Cypht jednym kliknięciem.
Lekki, open source'owy klient poczty webowej, który łączy wiele kont e-mail i kanały informacyjne w jeden szybki interfejs.
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Co możesz zbudować z Cypht
Cypht to modułowy, open-source'owy klient webmail zaprojektowany z myślą o prostocie i szybkości. W przeciwieństwie do rozbudowanych rozwiązań webmail, Cypht agreguje wiele kont e-mail IMAP i POP3 wraz z kanałami informacyjnymi RSS/Atom w jeden, ujednolicony widok skrzynki odbiorczej — zapewniając pełny obraz Twojej komunikacji bez przełączania się między usługami.
Zbudowany na PHP z bazą Alpine Linux, Cypht działa wydajnie na skromnym sprzęcie i przechowuje konfigurację użytkownika w bazie danych dla niezawodnych wdrożeń wieloużytkownikowych. Jego architektura oparta na modułach oznacza, że ładujesz tylko te funkcje, których potrzebujesz, zachowując czysty interfejs i niewielki rozmiar.
Główne cechy Cypht
Agregacja wielu kont
Połącz wiele kont e-mail IMAP i POP3 w jeden ujednolicony widok skrzynki odbiorczej dla szybszego zarządzania pocztą e-mail.
Integracja kanału aktualności
Połącz kanały informacyjne e-mail i RSS/Atom w jednym interfejsie, zmniejszając liczbę aplikacji, których potrzebujesz, aby być na bieżąco.
Modułowa Architektura
Włącz tylko moduły, których potrzebujesz — kontakty, kalendarze, foldery IMAP, filtry Sieve i inne — zachowując prosty interfejs użytkownika.
Sesje strony oparte na bazie danych
Przechowuje konfigurację użytkownika i sesje w MariaDB dla niezawodnych, skalowalnych wdrożeń wieloużytkownikowych.
Lekki ślad
Działa na Alpine Linux z Nginx i PHP spakowanymi w jednym obrazie o rozmiarze ~290 MB, wymagając minimalnych zasobów VPS.
Dlaczego warto uruchomić Cypht na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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