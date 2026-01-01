Many Notes to samodzielnie hostowana aplikacja do robienia notatek w Markdown, która pozwala Ci organizować Twoje myśli w skarbce — elastyczne kontenery, które przechowują powiązane pliki razem lub oddzielnie, w zależności od tego, jak wolisz pracować. Notatki są przechowywane zarówno w bazie danych, jak i w systemie plików, dając Ci pełną własność i przenośność Twoich treści bez uzależnienia od jakiegokolwiek zastrzeżonego formatu.

Poza podstawowym robieniem notatek, Many Notes obsługuje wielu użytkowników z uwierzytelnianiem, udostępnianie skarbców do współpracy zespołowej, nadawanie w czasie rzeczywistym, linki zwrotne i tagi do łączenia powiązanych notatek oraz szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe oparte na Typesense. Logowanie OAuth za pośrednictwem GitHub, Google, GitLab i innych dostawców sprawia, że zarządzanie dostępem jest elastyczne zarówno dla osób indywidualnych, jak i zespołów.