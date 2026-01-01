Wdróż Many Notes jednym kliknięciem.
Aplikacja do robienia notatek Markdown typu open source z repozytoriami, wyszukiwaniem pełnotekstowym i współpracą wielu użytkowników.
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Co możesz zbudować z Many Notes
Many Notes to samodzielnie hostowana aplikacja do robienia notatek w Markdown, która pozwala Ci organizować Twoje myśli w skarbce — elastyczne kontenery, które przechowują powiązane pliki razem lub oddzielnie, w zależności od tego, jak wolisz pracować. Notatki są przechowywane zarówno w bazie danych, jak i w systemie plików, dając Ci pełną własność i przenośność Twoich treści bez uzależnienia od jakiegokolwiek zastrzeżonego formatu.
Poza podstawowym robieniem notatek, Many Notes obsługuje wielu użytkowników z uwierzytelnianiem, udostępnianie skarbców do współpracy zespołowej, nadawanie w czasie rzeczywistym, linki zwrotne i tagi do łączenia powiązanych notatek oraz szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe oparte na Typesense. Logowanie OAuth za pośrednictwem GitHub, Google, GitLab i innych dostawców sprawia, że zarządzanie dostępem jest elastyczne zarówno dla osób indywidualnych, jak i zespołów.
Główne cechy Many Notes
Organizacja Skarbca
Grupuj notatki w oddzielne skarbce lub trzymaj wszystko w jednym — każdy skarbiec to przenośny katalog dający Ci pełną kontrolę nad strukturą plików.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Szybkie wyszukiwanie odporne na literówki, zasilane przez Typesense, pozwala Ci natychmiast znaleźć dowolną notatkę we wszystkich Twoich skarbcach.
Współpraca wielu użytkowników
Zaproś innych zarejestrowanych użytkowników, aby uzyskali dostęp do Twoich skarbców i współpracowali nad notatkami w czasie rzeczywistym, dzięki interfejsom aktualizującym się na żywo.
Wsparcie logowania OAuth
Uwierzytelnij się za pomocą GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack i innych dostawców OAuth, aby uzyskać elastyczne zarządzanie dostępem bez hasła.
Rozbudowany edytor Markdown
Zaawansowany edytor z automatycznym zapisywaniem, szablonami, linkami zwrotnymi, tagami i eksportem do PDF zapewnia Twój nieprzerwany przepływ pracy pisarskiej.
Progresywna aplikacja webowa
Zainstaluj Many Notes jako PWA, aby uzyskać wrażenia podobne do natywnej aplikacji na komputerze i urządzeniach mobilnych, w tym nawigację działającą offline.
Dlaczego warto uruchomić Many Notes na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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