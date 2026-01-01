Dependency-Track to flagowy projekt OWASP, który zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa i inżynierii ciągłą widoczność ryzyka w łańcuchu dostaw oprogramowania. Pobiera dokumenty Software Bill of Materials (SBOM) w formacie CycloneDX i analizuje każdy komponent pod kątem autorytatywnych źródeł luk w zabezpieczeniach, w tym National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index i VulnDB — dzięki czemu pojedyncze ujawnienie CVE natychmiast pojawia się w każdym projekcie, który wykorzystuje dotkniętą bibliotekę.

Samodzielne hostowanie Dependency-Track utrzymuje SBOM-y i wyniki luk w zabezpieczeniach dotyczące Twoich zastrzeżonych aplikacji w całości w Twojej infrastrukturze, co ma znaczenie dla organizacji podlegających ograniczeniom regulacyjnym lub umownym dotyczącym miejsca przechowywania telemetrii łańcucha dostaw. Wdrożenie oparte na PostgreSQL zachowuje pełny ślad audytu inwentaryzacji komponentów i decyzji politycznych w każdej wersji.