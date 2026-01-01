Wdróż Dependency-Track jednym kliknięciem.
Platforma do analizy komponentów open source, która stale monitoruje zestawienia materiałów oprogramowania pod kątem luk w zabezpieczeniach, nieaktualnych komponentów i ryzyka związanego z licencjami.
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Co możesz zbudować z Dependency-Track
Dependency-Track to flagowy projekt OWASP, który zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa i inżynierii ciągłą widoczność ryzyka w łańcuchu dostaw oprogramowania. Pobiera dokumenty Software Bill of Materials (SBOM) w formacie CycloneDX i analizuje każdy komponent pod kątem autorytatywnych źródeł luk w zabezpieczeniach, w tym National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index i VulnDB — dzięki czemu pojedyncze ujawnienie CVE natychmiast pojawia się w każdym projekcie, który wykorzystuje dotkniętą bibliotekę.
Samodzielne hostowanie Dependency-Track utrzymuje SBOM-y i wyniki luk w zabezpieczeniach dotyczące Twoich zastrzeżonych aplikacji w całości w Twojej infrastrukturze, co ma znaczenie dla organizacji podlegających ograniczeniom regulacyjnym lub umownym dotyczącym miejsca przechowywania telemetrii łańcucha dostaw. Wdrożenie oparte na PostgreSQL zachowuje pełny ślad audytu inwentaryzacji komponentów i decyzji politycznych w każdej wersji.
Główne cechy Dependency-Track
Przyjmowanie SBOM
Akceptuje listy materiałów CycloneDX bezpośrednio z potoków CI/CD, narzędzi do kompilacji i skanerów SCA — nie jest wymagana instalacja agenta na hostach aplikacji.
Informacje o podatnościach z wielu źródeł
Koreluje każdy komponent z NVD, GitHub Advisories, OSS Index i VulnDB, dzięki czemu nowo ujawnione CVE natychmiast pojawiają się we wszystkich dotkniętych projektach.
Silnik polityki
Zdefiniuj i egzekwuj zasady dotyczące poziomu ważności luk w zabezpieczeniach, rodzin licencji oraz wieku komponentów, i przerywaj kompilacje CI, gdy projekty naruszają standardy organizacji.
Zgodność licencji
Identyfikuje każdą licencję w całym grafie zależności i oznacza niezgodne lub ograniczone licencje, zanim zostaną wydane.
EPSS i kontekst eksploitów
Priorytetyzuje odkrycia, wykorzystując Exploit Prediction Scoring System i wskaźniki znanych exploitów, koncentrując wysiłki naprawcze na podatnościach, które najprawdopodobniej zostaną zaatakowane.
REST API i webhooki
Pełne REST API i powiadomienia wychodzące do Slacka, Microsoft Teams, Jira i webhooków pozwalają Ci włączyć wyniki do istniejących przepływów pracy związanych z obsługą zgłoszeń i alertów.
Dlaczego warto uruchomić Dependency-Track na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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