Wdróż Etherpad jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy edytor tekstu do współpracy w czasie rzeczywistym, w którym wielu użytkowników może jednocześnie pisać i edytować dokumenty.
Wybierz plan VPS dla Etherpad
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Etherpad
Etherpad to oparte na sieci web, otwarte oprogramowanie do edycji kolaboracyjnej, które umożliwia wielu użytkownikom jednoczesną edycję tego samego dokumentu, a zmiany pojawiają się natychmiast dla wszystkich uczestników. Tekst każdego współautora jest oznaczony kolorem, co ułatwia sprawdzenie, kto co napisał. Nie jest wymagana rejestracja ani instalacja oprogramowania — wystarczy udostępnić link i rozpocząć współpracę.
Samodzielne hostowanie Etherpada na Twoim VPS-ie gwarantuje, że poufne dokumenty nigdy nie opuszczą Twojej własnej infrastruktury. Dołączony backend PostgreSQL zapewnia niezawodną trwałość i pełną historię wersji, a rozszerzalny system wtyczek pozwala dodawać obsługę obrazów, listy zadań i niestandardowe integracje dostosowane do przepływu pracy Twojego zespołu.
Główne cechy Etherpad
Współedycja w czasie rzeczywistym
Zmiany każdego uczestnika pojawiają się natychmiast z kolorowym oznaczeniem autorstwa, dzięki czemu zespoły mogą wspólnie pisać bez konfliktów scalania ani blokowania.
Pełna Historia Wersji
Każda rewizja jest przechowywana z suwakiem osi czasu, który pozwala Ci przewinąć i przywrócić dowolny wcześniejszy stan dokumentu.
Rejestracja nie jest wymagana
Uczestnicy dołączają do padów za pośrednictwem udostępnionego adresu URL bez tworzenia kont, redukując bariery dla jednorazowej współpracy z zewnętrznymi gośćmi.
Ekosystem wtyczek
Rozszerz Etherpad o wtyczki do osadzania obrazów, list zadań, formatów eksportu i integracji narzędzi, aby dopasować do specyficznych potrzeb Twojego zespołu.
Panel administratora
Internetowy interfejs administratora pozwala zarządzać padami, monitorować aktywność i konfigurować ustawienia serwera bez bezpośredniego dostępu do serwera.
Dlaczego warto uruchomić Etherpad na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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