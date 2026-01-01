Etherpad to oparte na sieci web, otwarte oprogramowanie do edycji kolaboracyjnej, które umożliwia wielu użytkownikom jednoczesną edycję tego samego dokumentu, a zmiany pojawiają się natychmiast dla wszystkich uczestników. Tekst każdego współautora jest oznaczony kolorem, co ułatwia sprawdzenie, kto co napisał. Nie jest wymagana rejestracja ani instalacja oprogramowania — wystarczy udostępnić link i rozpocząć współpracę.

Samodzielne hostowanie Etherpada na Twoim VPS-ie gwarantuje, że poufne dokumenty nigdy nie opuszczą Twojej własnej infrastruktury. Dołączony backend PostgreSQL zapewnia niezawodną trwałość i pełną historię wersji, a rozszerzalny system wtyczek pozwala dodawać obsługę obrazów, listy zadań i niestandardowe integracje dostosowane do przepływu pracy Twojego zespołu.