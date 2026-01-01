Profilarr łączy Twoje samodzielnie hostowane instancje Radarr i Sonarr z utrzymywanymi przez społeczność bazami danych profili jakości i niestandardowych formatów, automatycznie stosując przetestowane konfiguracje, zamiast wymagać ręcznego wprowadzania. Zastępuje to godziny dostrajania każdej instancji pojedynczą operacją synchronizacji, utrzymując każdą aplikację arr w Twoim stosie zgodną z najnowszymi standardami społeczności.

Samodzielne hostowanie Profilarr obok Twojego stosu multimediów oznacza, że aktualizacje profili odbywają się zgodnie z Twoim harmonogramem, z pełną widocznością tego, co się zmieniło i dlaczego — bez polegania na zewnętrznych usługach, które przesyłają konfigurację do Twoich lokalnych aplikacji.