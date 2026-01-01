Wdróż Profilarr jednym kliknięciem.
Narzędzie do automatyzacji, które synchronizuje profile jakości i niestandardowe formaty z baz danych społeczności z Twoimi instancjami Radarr i Sonarr.
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Co możesz zbudować z Profilarr
Profilarr łączy Twoje samodzielnie hostowane instancje Radarr i Sonarr z utrzymywanymi przez społeczność bazami danych profili jakości i niestandardowych formatów, automatycznie stosując przetestowane konfiguracje, zamiast wymagać ręcznego wprowadzania. Zastępuje to godziny dostrajania każdej instancji pojedynczą operacją synchronizacji, utrzymując każdą aplikację arr w Twoim stosie zgodną z najnowszymi standardami społeczności.
Samodzielne hostowanie Profilarr obok Twojego stosu multimediów oznacza, że aktualizacje profili odbywają się zgodnie z Twoim harmonogramem, z pełną widocznością tego, co się zmieniło i dlaczego — bez polegania na zewnętrznych usługach, które przesyłają konfigurację do Twoich lokalnych aplikacji.
Główne cechy Profilarr
Automatyzacja synchronizacji profilu
Pobiera profile jakości ze zdalnych baz danych społeczności i stosuje je do Radarr i Sonarr bez ręcznego kopiowania i wklejania między instancjami.
Zarządzanie niestandardowymi formatami
Synchronizuje niestandardowe definicje formatów i wyniki, tak aby każda instancja w Twoim stosie korzystała z tej samej przetestowanej konfiguracji.
Obsługa wielu instancji
Zarządza wieloma instancjami Radarr i Sonarr z jednego interfejsu, utrzymując ich spójność bez powielania wysiłku.
Interfejs webowy w pakiecie
Interfejs oparty na przeglądarce do zarządzania połączeniami, wyzwalania synchronizacji i przeglądania zastosowanych zmian — bez konieczności używania SSH lub CLI.
Trwała konfiguracja
Wszystkie poświadczenia instancji i stan synchronizacji są przechowywane na nazwanym woluminie Docker, przetrwają restarty kontenerów i aktualizacje obrazów.
Dlaczego warto uruchomić Profilarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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