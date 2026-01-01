ShinyProxy to serwer open source zbudowany przez Open Analytics do hostowania interaktywnych aplikacji danych napisanych w R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio i wielu innych frameworkach. Uruchamia każdą sesję użytkownika w izolowanym kontenerze Docker, a następnie przekazuje ruch HTTP i WebSocket z powrotem do przeglądarki, dzięki czemu każdy odwiedzający otrzymuje czyste środowisko bez zanieczyszczania współdzielonego stanu.

Samodzielne hostowanie ShinyProxy na własnym serwerze VPS utrzymuje zastrzeżone modele, zestawy danych i pulpity nawigacyjne w Twojej sieci, jednocześnie zapewniając zespołom funkcje korporacyjne — uwierzytelnianie, kontrolę dostępu opartą na grupach, logowanie użycia — bez licencjonowania na stanowisko lub uzależnienia od dostawcy.