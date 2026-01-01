Do 69% zniżki na ShinyProxy

Wdróż ShinyProxy jednym kliknięciem.

Serwer open-source do wdrażania Shiny, Dash, Streamlit i innych aplikacji danych z wbudowanym uwierzytelnianiem.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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Wdróż ShinyProxy jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z ShinyProxy

ShinyProxy to serwer open source zbudowany przez Open Analytics do hostowania interaktywnych aplikacji danych napisanych w R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio i wielu innych frameworkach. Uruchamia każdą sesję użytkownika w izolowanym kontenerze Docker, a następnie przekazuje ruch HTTP i WebSocket z powrotem do przeglądarki, dzięki czemu każdy odwiedzający otrzymuje czyste środowisko bez zanieczyszczania współdzielonego stanu.

Samodzielne hostowanie ShinyProxy na własnym serwerze VPS utrzymuje zastrzeżone modele, zestawy danych i pulpity nawigacyjne w Twojej sieci, jednocześnie zapewniając zespołom funkcje korporacyjne — uwierzytelnianie, kontrolę dostępu opartą na grupach, logowanie użycia — bez licencjonowania na stanowisko lub uzależnienia od dostawcy.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy ShinyProxy

Kontenery na użytkownika

Każda sesja tworzy swój własny kontener Docker, dzięki czemu użytkownicy nigdy nie współdzielą stanu, sesji ani zasobów obliczeniowych.

Obsługa wielu frameworków

Hostuj R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode i każdą inną aplikację internetową spakowaną jako kontener.

Wtykane uwierzytelnianie

Zintegruj LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak lub logowania społecznościowe, aby zabezpieczyć aplikacje za pomocą kontroli dostępu opartej na grupach.

Użycie raportów

Wbudowane rejestrowanie zdarzeń śledzi uruchomienia aplikacji, czasy trwania i aktywne sesje do planowania pojemności i audytu.

Strumieniowanie WebSocket

Natywne proxy WebSocket i HTTP/2 utrzymuje interaktywne aplikacje Shiny i Dash responsywnymi pod obciążeniem.

Panel administracyjny

Widok administratora na żywo pokazuje uruchomione kontenery, umożliwia operatorom inspekcję aktywności i zatrzymuje sesje na żądanie.

Dlaczego warto uruchomić ShinyProxy na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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