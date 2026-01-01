Wdróż ShinyProxy jednym kliknięciem.
Serwer open-source do wdrażania Shiny, Dash, Streamlit i innych aplikacji danych z wbudowanym uwierzytelnianiem.
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Co możesz zbudować z ShinyProxy
ShinyProxy to serwer open source zbudowany przez Open Analytics do hostowania interaktywnych aplikacji danych napisanych w R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio i wielu innych frameworkach. Uruchamia każdą sesję użytkownika w izolowanym kontenerze Docker, a następnie przekazuje ruch HTTP i WebSocket z powrotem do przeglądarki, dzięki czemu każdy odwiedzający otrzymuje czyste środowisko bez zanieczyszczania współdzielonego stanu.
Samodzielne hostowanie ShinyProxy na własnym serwerze VPS utrzymuje zastrzeżone modele, zestawy danych i pulpity nawigacyjne w Twojej sieci, jednocześnie zapewniając zespołom funkcje korporacyjne — uwierzytelnianie, kontrolę dostępu opartą na grupach, logowanie użycia — bez licencjonowania na stanowisko lub uzależnienia od dostawcy.
Główne cechy ShinyProxy
Kontenery na użytkownika
Każda sesja tworzy swój własny kontener Docker, dzięki czemu użytkownicy nigdy nie współdzielą stanu, sesji ani zasobów obliczeniowych.
Obsługa wielu frameworków
Hostuj R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode i każdą inną aplikację internetową spakowaną jako kontener.
Wtykane uwierzytelnianie
Zintegruj LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak lub logowania społecznościowe, aby zabezpieczyć aplikacje za pomocą kontroli dostępu opartej na grupach.
Użycie raportów
Wbudowane rejestrowanie zdarzeń śledzi uruchomienia aplikacji, czasy trwania i aktywne sesje do planowania pojemności i audytu.
Strumieniowanie WebSocket
Natywne proxy WebSocket i HTTP/2 utrzymuje interaktywne aplikacje Shiny i Dash responsywnymi pod obciążeniem.
Panel administracyjny
Widok administratora na żywo pokazuje uruchomione kontenery, umożliwia operatorom inspekcję aktywności i zatrzymuje sesje na żądanie.
Dlaczego warto uruchomić ShinyProxy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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