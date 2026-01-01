Wdróż Mathesar jednym kliknięciem.
Open-source interfejs w stylu arkusza kalkulacyjnego do eksplorowania i edytowania baz danych PostgreSQL bez pisania zapytań SQL.
Wybierz plan VPS dla Mathesar
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Mathesar
Mathesar to otwartoźródłowa aplikacja internetowa, która nakłada interfejs w stylu arkusza kalkulacyjnego na dowolną bazę danych PostgreSQL. Zamiast zastępować Twoją bazę danych, łączy się bezpośrednio, wykorzystując natywne role i uprawnienia PostgreSQL, dzięki czemu każdy użytkownik widzi dokładnie te dane, do których ma autoryzowany dostęp — bez konieczności stosowania oddzielnej warstwy tożsamości.
Samodzielne hostowanie Mathesar utrzymuje Twoje dane pod Twoją kontrolą, jednocześnie dając nietechnicznym członkom zespołu możliwość wysyłania zapytań, filtrowania i edytowania rekordów za pośrednictwem znajomego interfejsu siatki. Deweloperzy zachowują pełny dostęp do bazowego schematu Postgres, co oznacza, że Mathesar działa równolegle z Twoimi istniejącymi narzędziami, zamiast je zastępować.
Główne cechy Mathesar
Edycja w stylu arkusza kalkulacyjnego
Przeglądaj, filtruj, sortuj i edytuj wiersze w dowolnej tabeli za pomocą znajomej siatki — bez potrzeby użycia SQL-a lub klienta bazy danych.
Wizualny kreator zapytań
Twórz zapytania z połączeniami, agregacjami i filtrami za pomocą interfejsu typu „wskaż i kliknij”, który pozostaje zsynchronizowany ze schematem Postgres.
Natywna kontrola dostępu
Mathesar używa prawdziwych ról i uprawnień PostgreSQL, więc to, co użytkownicy mogą widzieć i edytować, jest zawsze regulowane przez własne zasady bezpieczeństwa Twojej bazy danych.
Import i eksport CSV
Prześlij pliki CSV lub TSV bezpośrednio do tabel, lub wyeksportuj dowolny widok do arkusza kalkulacyjnego w celu analizy offline.
Udostępnialne formularze danych
Twórz proste formularze wprowadzania danych, które pozwalają współpracownikom dodawać wiersze do tabeli bez ujawniania pełnego interfejsu bazy danych.
Dlaczego warto uruchomić Mathesar na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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