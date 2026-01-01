Mathesar to otwartoźródłowa aplikacja internetowa, która nakłada interfejs w stylu arkusza kalkulacyjnego na dowolną bazę danych PostgreSQL. Zamiast zastępować Twoją bazę danych, łączy się bezpośrednio, wykorzystując natywne role i uprawnienia PostgreSQL, dzięki czemu każdy użytkownik widzi dokładnie te dane, do których ma autoryzowany dostęp — bez konieczności stosowania oddzielnej warstwy tożsamości.

Samodzielne hostowanie Mathesar utrzymuje Twoje dane pod Twoją kontrolą, jednocześnie dając nietechnicznym członkom zespołu możliwość wysyłania zapytań, filtrowania i edytowania rekordów za pośrednictwem znajomego interfejsu siatki. Deweloperzy zachowują pełny dostęp do bazowego schematu Postgres, co oznacza, że Mathesar działa równolegle z Twoimi istniejącymi narzędziami, zamiast je zastępować.