Microcks to otwartoźródłowa, chmurowa platforma do mockowania i testowania API w ramach każdego głównego protokołu — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP i AsyncAPI. Zamiast utrzymywać ręcznie pisane zaślepki, zespoły importują swoje istniejące kontrakty API, a Microcks automatycznie generuje realistyczne makiety, które odzwierciedlają rzeczywiste zachowanie usługi, przyspieszając rozwój bez czekania na zespoły backendowe.

Jako projekt inkubacyjny CNCF, Microcks jest stworzony do integracji CI/CD i naturalnie pasuje do potoków DevOps. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad danymi testowymi API, eliminuje zewnętrzne zależności SaaS i pozwala mockować wewnętrzne usługi, do których platformy testowania w chmurze nigdy nie dotrą.