Wdróż Microcks jednym kliknięciem.
Platforma inkubacyjna CNCF do mockowania API i testowania kontraktów dla REST, GraphQL, gRPC i AsyncAPI.
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Co możesz zbudować z Microcks
Microcks to otwartoźródłowa, chmurowa platforma do mockowania i testowania API w ramach każdego głównego protokołu — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP i AsyncAPI. Zamiast utrzymywać ręcznie pisane zaślepki, zespoły importują swoje istniejące kontrakty API, a Microcks automatycznie generuje realistyczne makiety, które odzwierciedlają rzeczywiste zachowanie usługi, przyspieszając rozwój bez czekania na zespoły backendowe.
Jako projekt inkubacyjny CNCF, Microcks jest stworzony do integracji CI/CD i naturalnie pasuje do potoków DevOps. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad danymi testowymi API, eliminuje zewnętrzne zależności SaaS i pozwala mockować wewnętrzne usługi, do których platformy testowania w chmurze nigdy nie dotrą.
Główne cechy Microcks
Wieloprotokołowe mockowanie API
Twórz makiety usług REST, GraphQL, gRPC, SOAP i AsyncAPI z jednej platformy — nie potrzebujesz oddzielnych narzędzi dla każdego protokołu.
Testowanie sterowane kontraktami
Importuj specyfikacje OpenAPI, AsyncAPI, Postman lub gRPC i automatycznie weryfikuj, czy Twoje implementacje są zgodne z uzgodnionymi umowami w potokach CI/CD.
Dynamiczne generowanie odpowiedzi
Używaj szablonów i wyrażeń w odpowiedziach pozorowanych, aby generować realistyczne, zróżnicowane dane zamiast statycznych danych testowych, poprawiając pokrycie testów.
Integracja potoku CI/CD
Natywna obsługa GitHub Actions, Jenkins i Tekton pozwala uruchamiać testy zgodności automatycznie przy każdym zatwierdzeniu bez ręcznej interwencji.
Import kolekcji Postman
Wykorzystaj ponownie swoje istniejące kolekcje Postman jako definicje mocków i zestawy testów, chroniąc inwestycję, którą Twój zespół już poczynił w dokumentację API.
Dlaczego warto uruchomić Microcks na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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