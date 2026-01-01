Wdróż Crawl4AI jednym kliknięciem.
Web crawler typu open-source, który konwertuje strony internetowe na czysty, gotowy do LLM Markdown dla potoków danych AI.
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Co możesz zbudować z Crawl4AI
Crawl4AI to zaawansowany web crawler i scraper zaprojektowany specjalnie dla aplikacji AI. Przekształca zawartość stron internetowych w ustrukturyzowany format Markdown, gotowy do użycia z LLM, co czyni go idealną podstawą dla systemów RAG (Retrieval-Augmented Generation), zbiorów danych treningowych i potoków treści opartych na AI. Z ponad 50 000 gwiazdek na GitHubie, stał się preferowanym rozwiązaniem do indeksowania w społeczności deweloperów AI.
Platforma obsługuje pełną kontrolę przeglądarki dla witryn intensywnie korzystających z JavaScriptu, asynchroniczne indeksowanie z pulą przeglądarek, inteligentne filtrowanie treści i dostęp do RESTful API — wszystko to w pakiecie z panelem monitorowania w czasie rzeczywistym i interaktywnym środowiskiem testowym. Samodzielne hostowanie Crawl4AI na Twoim VPS-ie zapewnia dedykowaną moc obliczeniową dla intensywnych operacji indeksowania i pełną kontrolę nad przetwarzaniem danych bez kierowania wrażliwych treści przez usługi stron trzecich.
Główne cechy Crawl4AI
Wynik gotowy na LLM
Konwertuje zaindeksowane strony na czysty Markdown, zoptymalizowany do bezpośredniego wprowadzania do potoków modeli językowych i systemów RAG.
Pełna Kontrola Przeglądarki
Obsługuje strony renderowane w JavaScript i dynamiczną zawartość, wykorzystując pulę przeglądarek dla wysokiej wydajności i dokładnego wyodrębniania danych.
Dostęp do API RESTful
Udostępnia punkty końcowe HTTP do integracji indeksowania stron internetowych z istniejącymi aplikacjami i zautomatyzowanymi przepływami pracy danych.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Wbudowany pulpit nawigacyjny i interaktywne środowisko testowe pozwalają śledzić operacje indeksowania, testować strategie ekstrakcji i debugować konfiguracje na żywo.
Inteligentne Filtrowanie
Ustrukturyzowane strategie ekstrakcji filtrują szum i izolują istotne treści, redukując pracę po przetworzeniu w Twoim potoku AI.
Dlaczego warto uruchomić Crawl4AI na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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