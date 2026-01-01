Crawl4AI to zaawansowany web crawler i scraper zaprojektowany specjalnie dla aplikacji AI. Przekształca zawartość stron internetowych w ustrukturyzowany format Markdown, gotowy do użycia z LLM, co czyni go idealną podstawą dla systemów RAG (Retrieval-Augmented Generation), zbiorów danych treningowych i potoków treści opartych na AI. Z ponad 50 000 gwiazdek na GitHubie, stał się preferowanym rozwiązaniem do indeksowania w społeczności deweloperów AI.

Platforma obsługuje pełną kontrolę przeglądarki dla witryn intensywnie korzystających z JavaScriptu, asynchroniczne indeksowanie z pulą przeglądarek, inteligentne filtrowanie treści i dostęp do RESTful API — wszystko to w pakiecie z panelem monitorowania w czasie rzeczywistym i interaktywnym środowiskiem testowym. Samodzielne hostowanie Crawl4AI na Twoim VPS-ie zapewnia dedykowaną moc obliczeniową dla intensywnych operacji indeksowania i pełną kontrolę nad przetwarzaniem danych bez kierowania wrażliwych treści przez usługi stron trzecich.