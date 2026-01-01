Do 69% zniżki na Harness

Wdróż Harness jednym kliknięciem.

Kompleksowa platforma dla programistów łącząca hosting Git, potoki CI/CD i chmurowe środowiska deweloperskie w jednym narzędziu.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Harness jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Harness

Harness Open Source to kompleksowa platforma DevOps, która łączy zarządzanie kodem źródłowym, zautomatyzowane potoki CI/CD, hostowane środowiska programistyczne (Gitspaces) i rejestry artefaktów w jedno rozwiązanie. Jako ewolucja Drone CI, wykracza poza ciągłą integrację, aby dostarczyć pełną platformę dostarczania oprogramowania na licencji Apache 2.0.

Samodzielne hostowanie Harness na Twoim VPS daje Ci nieograniczone minuty kompilacji, przestrzeń na artefakty i członków zespołu za stałą opłatą, z pełną własnością kodu źródłowego i danych potoku. Bez dławienia, bez opłat za użytkownika i bez blokady dostawcy — po prostu w pełni funkcjonalna platforma DevOps działająca na sprzęcie, który kontrolujesz.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Harness

Zintegrowany SCM

Hostuj repozytoria Git z pełnymi przepływami pracy dla commitów, gałęzi, scalania i żądań ściągnięcia, wraz z przeglądem kodu, ochroną gałęzi i skanowaniem w poszukiwaniu sekretów.

Produkcyjny CI/CD

Twórz, testuj i wdrażaj dowolny język lub framework z konteneryzowanymi etapami potoku, setkami szablonów wielokrotnego użytku i migracją jednym kliknięciem z GitHub Actions, GitLab CI i CircleCI.

Gitspaces Środowiska deweloperskie

Zapewnij programistom natychmiast gotowe, wstępnie skonfigurowane chmurowe środowiska programistyczne dostępne z VS Code, JetBrains lub przeglądarki — całkowicie eliminując czas konfiguracji.

Rejestr Artefaktów

Przechowuj i udostępniaj jako proxy obrazy Docker, wykresy Helm i niestandardowe pakiety we wbudowanym rejestrze z buforowaniem upstream, aby przyspieszyć kompilacje i zmniejszyć zależności zewnętrzne.

Skanowanie bezpieczeństwa

Automatycznie wykrywaj sekrety i luki w zabezpieczeniach w kodzie i zależnościach, zanim trafią do produkcji, egzekwując bramki jakości w ramach każdego uruchomienia potoku.

Dlaczego warto uruchomić Harness na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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