Wdróż Harness jednym kliknięciem.
Kompleksowa platforma dla programistów łącząca hosting Git, potoki CI/CD i chmurowe środowiska deweloperskie w jednym narzędziu.
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Co możesz zbudować z Harness
Harness Open Source to kompleksowa platforma DevOps, która łączy zarządzanie kodem źródłowym, zautomatyzowane potoki CI/CD, hostowane środowiska programistyczne (Gitspaces) i rejestry artefaktów w jedno rozwiązanie. Jako ewolucja Drone CI, wykracza poza ciągłą integrację, aby dostarczyć pełną platformę dostarczania oprogramowania na licencji Apache 2.0.
Samodzielne hostowanie Harness na Twoim VPS daje Ci nieograniczone minuty kompilacji, przestrzeń na artefakty i członków zespołu za stałą opłatą, z pełną własnością kodu źródłowego i danych potoku. Bez dławienia, bez opłat za użytkownika i bez blokady dostawcy — po prostu w pełni funkcjonalna platforma DevOps działająca na sprzęcie, który kontrolujesz.
Główne cechy Harness
Zintegrowany SCM
Hostuj repozytoria Git z pełnymi przepływami pracy dla commitów, gałęzi, scalania i żądań ściągnięcia, wraz z przeglądem kodu, ochroną gałęzi i skanowaniem w poszukiwaniu sekretów.
Produkcyjny CI/CD
Twórz, testuj i wdrażaj dowolny język lub framework z konteneryzowanymi etapami potoku, setkami szablonów wielokrotnego użytku i migracją jednym kliknięciem z GitHub Actions, GitLab CI i CircleCI.
Gitspaces Środowiska deweloperskie
Zapewnij programistom natychmiast gotowe, wstępnie skonfigurowane chmurowe środowiska programistyczne dostępne z VS Code, JetBrains lub przeglądarki — całkowicie eliminując czas konfiguracji.
Rejestr Artefaktów
Przechowuj i udostępniaj jako proxy obrazy Docker, wykresy Helm i niestandardowe pakiety we wbudowanym rejestrze z buforowaniem upstream, aby przyspieszyć kompilacje i zmniejszyć zależności zewnętrzne.
Skanowanie bezpieczeństwa
Automatycznie wykrywaj sekrety i luki w zabezpieczeniach w kodzie i zależnościach, zanim trafią do produkcji, egzekwując bramki jakości w ramach każdego uruchomienia potoku.
Dlaczego warto uruchomić Harness na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
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