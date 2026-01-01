Harness Open Source to kompleksowa platforma DevOps, która łączy zarządzanie kodem źródłowym, zautomatyzowane potoki CI/CD, hostowane środowiska programistyczne (Gitspaces) i rejestry artefaktów w jedno rozwiązanie. Jako ewolucja Drone CI, wykracza poza ciągłą integrację, aby dostarczyć pełną platformę dostarczania oprogramowania na licencji Apache 2.0.

Samodzielne hostowanie Harness na Twoim VPS daje Ci nieograniczone minuty kompilacji, przestrzeń na artefakty i członków zespołu za stałą opłatą, z pełną własnością kodu źródłowego i danych potoku. Bez dławienia, bez opłat za użytkownika i bez blokady dostawcy — po prostu w pełni funkcjonalna platforma DevOps działająca na sprzęcie, który kontrolujesz.