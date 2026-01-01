Starbase 80 to minimalistyczna, błyskawiczna strona startowa serwera dla środowisk Docker. Renderuje w pełni statyczną stronę główną HTML z prostego pliku konfiguracyjnego JSON, bez JavaScriptu w przeglądarce — strony ładują się natychmiast, bez narzutu frameworka. Dostosuj wygląd za pomocą zmiennych środowiskowych kontrolujących tytuł, logo, kolory tła, tryb ciemny i zachowanie linków.

W przeciwieństwie do rozbudowanych paneli, Starbase 80 nie wymaga tokenów API, dostępu sieciowego do Twoich kontenerów ani bieżącej konserwacji — wystarczy plik JSON z Twoimi linkami i ikonami. Obsługuje ikony Dashboard Icons, Material Design icons i selfh.st icons od razu po wyjęciu z pudełka, co ułatwia zbudowanie dopracowanej, markowej strony głównej dla każdej samodzielnie hostowanej konfiguracji.