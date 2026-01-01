Wdróż Starbase 80 jednym kliknięciem.
Lekka, szybka strona główna serwera do organizowania linków do Twoich samodzielnie hostowanych kontenerów i usług.
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Co możesz zbudować z Starbase 80
Starbase 80 to minimalistyczna, błyskawiczna strona startowa serwera dla środowisk Docker. Renderuje w pełni statyczną stronę główną HTML z prostego pliku konfiguracyjnego JSON, bez JavaScriptu w przeglądarce — strony ładują się natychmiast, bez narzutu frameworka. Dostosuj wygląd za pomocą zmiennych środowiskowych kontrolujących tytuł, logo, kolory tła, tryb ciemny i zachowanie linków.
W przeciwieństwie do rozbudowanych paneli, Starbase 80 nie wymaga tokenów API, dostępu sieciowego do Twoich kontenerów ani bieżącej konserwacji — wystarczy plik JSON z Twoimi linkami i ikonami. Obsługuje ikony Dashboard Icons, Material Design icons i selfh.st icons od razu po wyjęciu z pudełka, co ułatwia zbudowanie dopracowanej, markowej strony głównej dla każdej samodzielnie hostowanej konfiguracji.
Główne cechy Starbase 80
Natychmiastowe wczytywanie stron
Starbase 80 emituje czysty statyczny HTML bez JavaScriptu po stronie klienta, dzięki czemu Twoja strona główna ładuje się w milisekundach niezależnie od obciążenia serwera.
Konfiguracja sterowana JSON
Zdefiniuj wszystkie Twoje usługi, kategorie, ikony i linki w jednym pliku config.json — bez bazy danych, bez edytora UI, bez migracji.
Bogate wsparcie ikon
Użyj ikon Dashboard, ikon Material Design lub ikon selfh.st po nazwie, albo udostępniaj własne pliki graficzne z zamontowanego folderu.
Wbudowany tryb ciemny
Automatyczny tryb ciemny dostosowany do systemu operacyjnego z konfigurowalnymi kolorami tła dla jasnych i ciemnych motywów, wykorzystujący wartości kolorów Tailwind lub kody szesnastkowe.
Brak dostępu do kontenera
Nie jest wymagane gniazdo Docker ani żadne integracje API — Starbase 80 to czysta wyrzutnia linków bez dostępu do odczytu Twoich uruchomionych kontenerów.
Dlaczego warto uruchomić Starbase 80 na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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