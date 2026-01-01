Wdróż Tracktor jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa platforma do śledzenia pojazdów i zarządzania flotą, umożliwiająca monitorowanie Twoich pojazdów i zasobów w jednym miejscu.
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Co możesz zbudować z Tracktor
Tracktor to otwartoźródłowa aplikacja internetowa do śledzenia pojazdów i zarządzania flotą, zaprojektowana, aby zapewnić osobom prywatnym i małym firmom pełną widoczność ich pojazdów i zasobów. Zapewnia przejrzysty, samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny do rejestrowania podróży, zarządzania pojazdami i monitorowania aktywności floty — bez opłat abonamentowych i udostępniania danych stronom trzecim.
Zbudowany na lekkim stosie Node.js z pamięcią masową SQLite, Tracktor jest łatwy do wdrożenia i wymaga minimalnych zasobów. Dane Twojej floty pozostają na Twoim własnym serwerze, dając Ci pełną kontrolę nad dostępem, prywatnością i retencją. Osoby odwiedzające po raz pierwszy są proszone o zarejestrowanie konta administratora, co sprawia, że początkowa konfiguracja jest bezproblemowa.
Główne cechy Tracktor
Zarządzanie pojazdami
Dodaj i uporządkuj całą Twoją flotę w jednym miejscu, śledząc każdy pojazd z własnym profilem, szczegółami i historią aktywności.
Rejestracja podróży
Rejestruj podróże z punktami początkowym i końcowym, dystansami i znacznikami czasu, aby zbudować dokładną historię użytkowania pojazdu i tras.
Samodzielnie hostowana prywatność
Wszystkie dane floty są przechowywane na Twoim własnym serwerze — bez zewnętrznych usług śledzących, bez opłat abonamentowych i bez uzależnienia od dostawcy.
Lekki magazyn SQLite
Wykorzystuje SQLite do trwałego przechowywania danych, zachowując prostotę i efektywność zasobów wdrożenia, bez konieczności posiadania oddzielnego serwera baz danych.
Uwierzytelnianie użytkownika
Wbudowane uwierzytelnianie zabezpiecza dostęp do danych Twojej floty, a rejestracja przy pierwszej wizycie upraszcza początkową konfigurację.
Dlaczego warto uruchomić Tracktor na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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