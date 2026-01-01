Tracktor to otwartoźródłowa aplikacja internetowa do śledzenia pojazdów i zarządzania flotą, zaprojektowana, aby zapewnić osobom prywatnym i małym firmom pełną widoczność ich pojazdów i zasobów. Zapewnia przejrzysty, samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny do rejestrowania podróży, zarządzania pojazdami i monitorowania aktywności floty — bez opłat abonamentowych i udostępniania danych stronom trzecim.

Zbudowany na lekkim stosie Node.js z pamięcią masową SQLite, Tracktor jest łatwy do wdrożenia i wymaga minimalnych zasobów. Dane Twojej floty pozostają na Twoim własnym serwerze, dając Ci pełną kontrolę nad dostępem, prywatnością i retencją. Osoby odwiedzające po raz pierwszy są proszone o zarejestrowanie konta administratora, co sprawia, że początkowa konfiguracja jest bezproblemowa.