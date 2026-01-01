Do 69% zniżki na YaCy

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Samoobsługowa, peer-to-peer wyszukiwarka internetowa, która indeksuje i przeszukuje sieć bez centralnych serwerów i śledzenia.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z YaCy

YaCy to w pełni rozproszona, peer-to-peer wyszukiwarka internetowa, która działa w całości na Twoim własnym serwerze. W przeciwieństwie do Google czy Bing, nie ma centralnego organu kontrolującego wyniki wyszukiwania — każda instancja YaCy niezależnie indeksuje i przeszukuje sieć, łącząc się jednocześnie ze wspólnym globalnym indeksem utrzymywanym przez tysiące innych węzłów YaCy. Zapytania wyszukiwania są haszowane przed udostępnieniem innym węzłom, co zapewnia prywatność wyszukiwań.

Samodzielne hostowanie YaCy zapewnia Ci prywatną wyszukiwarkę bez śledzenia, bez wpływu reklam na rankingi i bez dzienników zapytań wysyłanych do stron trzecich. Działa również jako wyszukiwarka intranetowa, indeksując zasoby HTTP, FTP i SMB w sieci lokalnej bez połączenia z internetem.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy YaCy

Indeks peer-to-peer

Każdy węzeł YaCy dołącza do globalnego rozproszonego indeksu, udostępniając indeksowane strony innym węzłom i otrzymując w zamian wyniki — nie jest wymagany żaden centralny serwer.

Wbudowany robot indeksujący

Konfigurowalne harmonogramy indeksowania i kontrola głębokości do ciągłego indeksowania domen oraz utrzymywania Twoich lokalnych wyników wyszukiwania świeżych i trafnych.

Wyszukiwanie z priorytetem prywatności

Zapytania wyszukiwania są haszowane, zanim zostaną udostępnione w sieci P2P, co uniemożliwia każdemu uczestnikowi zidentyfikowanie, czego szukałeś.

Tryb wyszukiwania w intranecie

Indeksuj i przeszukuj wewnętrzne zasoby HTTP, FTP i SMB w sieci lokalnej bez udostępniania jakichkolwiek danych publicznemu internetowi.

Programowalne REST API

Każda funkcja administracyjna jest dostępna za pośrednictwem punktów końcowych XML i JSON REST, umożliwiając automatyzację oraz niestandardowe integracje z portalami wyszukiwania.

Dlaczego warto uruchomić YaCy na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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