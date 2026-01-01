YaCy to w pełni rozproszona, peer-to-peer wyszukiwarka internetowa, która działa w całości na Twoim własnym serwerze. W przeciwieństwie do Google czy Bing, nie ma centralnego organu kontrolującego wyniki wyszukiwania — każda instancja YaCy niezależnie indeksuje i przeszukuje sieć, łącząc się jednocześnie ze wspólnym globalnym indeksem utrzymywanym przez tysiące innych węzłów YaCy. Zapytania wyszukiwania są haszowane przed udostępnieniem innym węzłom, co zapewnia prywatność wyszukiwań.

Samodzielne hostowanie YaCy zapewnia Ci prywatną wyszukiwarkę bez śledzenia, bez wpływu reklam na rankingi i bez dzienników zapytań wysyłanych do stron trzecich. Działa również jako wyszukiwarka intranetowa, indeksując zasoby HTTP, FTP i SMB w sieci lokalnej bez połączenia z internetem.