Wdróż YaCy jednym kliknięciem.
Samoobsługowa, peer-to-peer wyszukiwarka internetowa, która indeksuje i przeszukuje sieć bez centralnych serwerów i śledzenia.
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Co możesz zbudować z YaCy
YaCy to w pełni rozproszona, peer-to-peer wyszukiwarka internetowa, która działa w całości na Twoim własnym serwerze. W przeciwieństwie do Google czy Bing, nie ma centralnego organu kontrolującego wyniki wyszukiwania — każda instancja YaCy niezależnie indeksuje i przeszukuje sieć, łącząc się jednocześnie ze wspólnym globalnym indeksem utrzymywanym przez tysiące innych węzłów YaCy. Zapytania wyszukiwania są haszowane przed udostępnieniem innym węzłom, co zapewnia prywatność wyszukiwań.
Samodzielne hostowanie YaCy zapewnia Ci prywatną wyszukiwarkę bez śledzenia, bez wpływu reklam na rankingi i bez dzienników zapytań wysyłanych do stron trzecich. Działa również jako wyszukiwarka intranetowa, indeksując zasoby HTTP, FTP i SMB w sieci lokalnej bez połączenia z internetem.
Główne cechy YaCy
Indeks peer-to-peer
Każdy węzeł YaCy dołącza do globalnego rozproszonego indeksu, udostępniając indeksowane strony innym węzłom i otrzymując w zamian wyniki — nie jest wymagany żaden centralny serwer.
Wbudowany robot indeksujący
Konfigurowalne harmonogramy indeksowania i kontrola głębokości do ciągłego indeksowania domen oraz utrzymywania Twoich lokalnych wyników wyszukiwania świeżych i trafnych.
Wyszukiwanie z priorytetem prywatności
Zapytania wyszukiwania są haszowane, zanim zostaną udostępnione w sieci P2P, co uniemożliwia każdemu uczestnikowi zidentyfikowanie, czego szukałeś.
Tryb wyszukiwania w intranecie
Indeksuj i przeszukuj wewnętrzne zasoby HTTP, FTP i SMB w sieci lokalnej bez udostępniania jakichkolwiek danych publicznemu internetowi.
Programowalne REST API
Każda funkcja administracyjna jest dostępna za pośrednictwem punktów końcowych XML i JSON REST, umożliwiając automatyzację oraz niestandardowe integracje z portalami wyszukiwania.
Dlaczego warto uruchomić YaCy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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