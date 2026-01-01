Apache Hop (Hop Orchestration Platform) to projekt open source do integracji i orkiestracji danych, inkubowany i ukończony w Apache Software Foundation jako nowoczesny następca Pentaho Data Integration (Kettle). Umożliwia inżynierom danych wizualne projektowanie potoków i przepływów pracy, które przenoszą i transformują dane między plikami, bazami danych, kolejkami komunikatów, magazynami danych w chmurze i interfejsami API SaaS bez pisania niestandardowego kodu.

Ten szablon wdraża Hop Web, opartą na przeglądarce wersję interfejsu graficznego Hop, działającą na Apache Tomcat. Samodzielne hostowanie Hop na własnym VPS utrzymuje każdy ciąg połączenia, poświadczenie i pośredni zestaw danych na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za użytkownika, za potok lub za wolumen wierszy, typowych dla komercyjnych platform ETL.