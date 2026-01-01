Wdróż Apache Hop jednym kliknięciem.
Platforma do wizualnej orkiestracji danych typu open-source do projektowania potoków i przepływów pracy, które działają wszędzie.
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Co możesz zbudować z Apache Hop
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) to projekt open source do integracji i orkiestracji danych, inkubowany i ukończony w Apache Software Foundation jako nowoczesny następca Pentaho Data Integration (Kettle). Umożliwia inżynierom danych wizualne projektowanie potoków i przepływów pracy, które przenoszą i transformują dane między plikami, bazami danych, kolejkami komunikatów, magazynami danych w chmurze i interfejsami API SaaS bez pisania niestandardowego kodu.
Ten szablon wdraża Hop Web, opartą na przeglądarce wersję interfejsu graficznego Hop, działającą na Apache Tomcat. Samodzielne hostowanie Hop na własnym VPS utrzymuje każdy ciąg połączenia, poświadczenie i pośredni zestaw danych na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za użytkownika, za potok lub za wolumen wierszy, typowych dla komercyjnych platform ETL.
Główne cechy Apache Hop
Wizualny projektant potoku
Edytor "drag-and-drop" z ponad 200 transformacjami i akcjami obejmującymi pliki, bazy danych, API, kolejki komunikatów i kontrole jakości danych — bez konieczności użycia Javy czy Pythona do budowania potoków produkcyjnych.
Przeglądarkowy GUI
To samo doświadczenie z interfejsem graficznym Hop co w kliencie desktopowym, dostarczane przez Tomcat, dzięki czemu zespoły mogą projektować potoki z dowolnej przeglądarki bez lokalnych instalacji Java.
Wykonanie niezależne od silnika
Zaprojektuj raz i uruchamiaj potoki na natywnym silniku Hop, Apache Spark, Apache Flink lub Google Cloud Dataflow za pośrednictwem abstrakcji runnera Apache Beam.
Przepływy pracy sterowane metadanymi
Ponownie używaj połączeń, konfiguracji uruchomieniowych, szablonów potoków i testów jednostkowych jako pierwszorzędnych obiektów metadanych przechowywanych w systemie Git obok definicji potoków.
Wbudowane pochodzenie danych
Każda transformacja rejestruje wejścia, wyjścia i mapowania pól, dzięki czemu analitycy mogą prześledzić kolumnę z powrotem do jej plików źródłowych lub tabel w złożonych, wieloetapowych przepływach pracy.
Dlaczego warto uruchomić Apache Hop na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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