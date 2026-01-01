Do 69% zniżki na Apache Hop

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Platforma do wizualnej orkiestracji danych typu open-source do projektowania potoków i przepływów pracy, które działają wszędzie.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  /mies.
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Wdróż Apache Hop jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Apache Hop

Apache Hop (Hop Orchestration Platform) to projekt open source do integracji i orkiestracji danych, inkubowany i ukończony w Apache Software Foundation jako nowoczesny następca Pentaho Data Integration (Kettle). Umożliwia inżynierom danych wizualne projektowanie potoków i przepływów pracy, które przenoszą i transformują dane między plikami, bazami danych, kolejkami komunikatów, magazynami danych w chmurze i interfejsami API SaaS bez pisania niestandardowego kodu.

Ten szablon wdraża Hop Web, opartą na przeglądarce wersję interfejsu graficznego Hop, działającą na Apache Tomcat. Samodzielne hostowanie Hop na własnym VPS utrzymuje każdy ciąg połączenia, poświadczenie i pośredni zestaw danych na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za użytkownika, za potok lub za wolumen wierszy, typowych dla komercyjnych platform ETL.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Apache Hop

Wizualny projektant potoku

Edytor "drag-and-drop" z ponad 200 transformacjami i akcjami obejmującymi pliki, bazy danych, API, kolejki komunikatów i kontrole jakości danych — bez konieczności użycia Javy czy Pythona do budowania potoków produkcyjnych.

Przeglądarkowy GUI

To samo doświadczenie z interfejsem graficznym Hop co w kliencie desktopowym, dostarczane przez Tomcat, dzięki czemu zespoły mogą projektować potoki z dowolnej przeglądarki bez lokalnych instalacji Java.

Wykonanie niezależne od silnika

Zaprojektuj raz i uruchamiaj potoki na natywnym silniku Hop, Apache Spark, Apache Flink lub Google Cloud Dataflow za pośrednictwem abstrakcji runnera Apache Beam.

Przepływy pracy sterowane metadanymi

Ponownie używaj połączeń, konfiguracji uruchomieniowych, szablonów potoków i testów jednostkowych jako pierwszorzędnych obiektów metadanych przechowywanych w systemie Git obok definicji potoków.

Wbudowane pochodzenie danych

Każda transformacja rejestruje wejścia, wyjścia i mapowania pól, dzięki czemu analitycy mogą prześledzić kolumnę z powrotem do jej plików źródłowych lub tabel w złożonych, wieloetapowych przepływach pracy.

Dlaczego warto uruchomić Apache Hop na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

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Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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