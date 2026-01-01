Wdróż TinyAuth jednym kliknięciem.
Lekkie oprogramowanie pośredniczące Traefik forward-auth, które dodaje ekran logowania do każdej samodzielnie hostowanej aplikacji za pomocą jednej etykiety.
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Co możesz zbudować z TinyAuth
TinyAuth to lekkie, samodzielnie hostowane oprogramowanie pośredniczące do uwierzytelniania, które dodaje ekran logowania do każdej aplikacji działającej za odwrotnym proxy Traefik. W przeciwieństwie do pełnych dostawców tożsamości, TinyAuth to pojedynczy plik binarny Go wspierany przez SQLite, który można wdrożyć w kilka sekund przy minimalnej konfiguracji. Wystarczy jedna etykieta oprogramowania pośredniczącego w pliku Docker Compose dowolnej aplikacji, aby zabezpieczyć dostęp za pomocą nazwy użytkownika i hasła lub logowania OAuth.
Samodzielne hostowanie TinyAuth na Twoim VPS oznacza, że każda wdrażana przez Ciebie aplikacja — pulpity nawigacyjne, narzędzia deweloperskie, usługi monitorowania — współdzieli jedną warstwę uwierzytelniania bez publicznego udostępniania tych usług. Integracja OAuth z Google, GitHub i dowolnym dostawcą OIDC umożliwia członkom zespołu logowanie się za pomocą istniejących danych uwierzytelniających, a wbudowana obsługa TOTP dodaje uwierzytelnianie dwuskładnikowe bez konieczności korzystania z dodatkowej usługi.
Główne cechy TinyAuth
Traefik Przekazywanie Uwierzytelniania
Dodaj ścianę logowania do dowolnej aplikacji kierowanej przez Traefik, dodając pojedynczą etykietę middleware — żadne zmiany w chronionej aplikacji nie są wymagane.
Wsparcie dostawcy OAuth
Umożliw logowanie za pomocą Google, GitHub lub dowolnego dostawcy zgodnego z OIDC, aby członkowie zespołu używali istniejących danych uwierzytelniających zamiast zarządzać oddzielnymi hasłami.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe TOTP
Nałóż jednorazowe hasła czasowe na dowolne konto, zwiększając bezpieczeństwo dostępu do samodzielnie hostowanych aplikacji bez wdrażania dedykowanej usługi 2FA.
Współdzielenie plików cookie subdomen
Pojedyncze logowanie TinyAuth obejmuje wszystkie aplikacje hostowane na subdomenach tej samej domeny, dzięki czemu użytkownicy uwierzytelniają się raz i swobodnie poruszają się po stosie.
Zero Zewnętrznych Zależności
Działa jako pojedynczy plik binarny z pamięcią masową SQLite — bez konieczności użycia Redis, PostgreSQL lub LDAP, utrzymując minimalne zużycie zasobów na każdym planie VPS.
Dlaczego warto uruchomić TinyAuth na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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