TinyAuth to lekkie, samodzielnie hostowane oprogramowanie pośredniczące do uwierzytelniania, które dodaje ekran logowania do każdej aplikacji działającej za odwrotnym proxy Traefik. W przeciwieństwie do pełnych dostawców tożsamości, TinyAuth to pojedynczy plik binarny Go wspierany przez SQLite, który można wdrożyć w kilka sekund przy minimalnej konfiguracji. Wystarczy jedna etykieta oprogramowania pośredniczącego w pliku Docker Compose dowolnej aplikacji, aby zabezpieczyć dostęp za pomocą nazwy użytkownika i hasła lub logowania OAuth.

Samodzielne hostowanie TinyAuth na Twoim VPS oznacza, że każda wdrażana przez Ciebie aplikacja — pulpity nawigacyjne, narzędzia deweloperskie, usługi monitorowania — współdzieli jedną warstwę uwierzytelniania bez publicznego udostępniania tych usług. Integracja OAuth z Google, GitHub i dowolnym dostawcą OIDC umożliwia członkom zespołu logowanie się za pomocą istniejących danych uwierzytelniających, a wbudowana obsługa TOTP dodaje uwierzytelnianie dwuskładnikowe bez konieczności korzystania z dodatkowej usługi.