Wdróż Langfuse jednym kliknięciem.
Platforma inżynierii LLM typu open-source do śledzenia, oceny i ulepszania aplikacji AI w środowisku produkcyjnym.
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Co możesz zbudować z Langfuse
Langfuse to platforma inżynierii LLM o otwartym kodzie źródłowym, która zapewnia zespołom pełną widoczność ich aplikacji AI. Rejestruje szczegółowe ślady każdego wywołania LLM, operacji pobierania i działania agenta, ułatwiając debugowanie błędów, mierzenie opóźnień i zrozumienie kosztów w całym potoku AI. Dzięki integracjom z LangChain, LlamaIndex, Haystack oraz bezpośrednim SDK dla Pythona i TypeScript, Langfuse współpracuje z praktycznie każdym frameworkiem AI i dostawcą modeli.
Samodzielne hostowanie Langfuse utrzymuje wszystkie dane Twojej aplikacji — podpowiedzi, dane wejściowe modelu, dane wyjściowe i wyniki ewaluacji — na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Ma to znaczenie, gdy Twoje aplikacje AI obsługują wrażliwe dokumenty, dane klientów lub zastrzeżoną logikę biznesową, która nie może opuścić Twojego środowiska.
Główne cechy Langfuse
Śledzenie rozproszone
Przechwytuj pełne drzewo wykonania każdego wywołania LLM, użycia narzędzi, pobierania danych i kroku agenta, aby wskazać awarie i wąskie gardła opóźnień.
Zarządzanie monitami
Wersjonuj i współpracuj nad promptami w jednym miejscu, z buforowaniem po stronie serwera, aby zminimalizować opóźnienie modelu we wszystkich wdrożeniach.
Potoki oceny
Oceniaj odpowiedzi za pomocą LLM-as-a-judge, opinii użytkowników lub ręcznego etykietowania, aby systematycznie mierzyć i poprawiać jakość wyników.
Zarządzanie zbiorami danych
Twórz zestawy testowe i benchmarki na podstawie śladów produkcyjnych, aby zweryfikować zmiany przed wdrożeniem zaktualizowanych promptów lub modeli.
LLM Piaskownica
Interaktywnie testuj i porównuj konfiguracje promptów z dowolnym obsługiwanym modelem bez dotykania kodu aplikacji.
Integracje Framework
Natywne integracje z LangChain, LlamaIndex, Haystack i ponad 100 LLMs za pośrednictwem LiteLLM dla instrumentacji typu drop-in.
Dlaczego warto uruchomić Langfuse na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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