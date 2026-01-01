Langfuse to platforma inżynierii LLM o otwartym kodzie źródłowym, która zapewnia zespołom pełną widoczność ich aplikacji AI. Rejestruje szczegółowe ślady każdego wywołania LLM, operacji pobierania i działania agenta, ułatwiając debugowanie błędów, mierzenie opóźnień i zrozumienie kosztów w całym potoku AI. Dzięki integracjom z LangChain, LlamaIndex, Haystack oraz bezpośrednim SDK dla Pythona i TypeScript, Langfuse współpracuje z praktycznie każdym frameworkiem AI i dostawcą modeli.

Samodzielne hostowanie Langfuse utrzymuje wszystkie dane Twojej aplikacji — podpowiedzi, dane wejściowe modelu, dane wyjściowe i wyniki ewaluacji — na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Ma to znaczenie, gdy Twoje aplikacje AI obsługują wrażliwe dokumenty, dane klientów lub zastrzeżoną logikę biznesową, która nie może opuścić Twojego środowiska.