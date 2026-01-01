Wdróż Picsur jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do hostowania obrazów z natychmiastowymi linkami do udostępniania, konwersją formatów i kontrolą wygaśnięcia — bez reklam, bez śledzenia.
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Co możesz zbudować z Picsur
Picsur to lekka, samodzielnie hostowana platforma do przechowywania obrazów, zaprojektowana dla osób indywidualnych i zespołów, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoją infrastrukturą udostępniania obrazów. Przesyłaj obrazy, uzyskuj natychmiastowe linki do udostępniania i konfiguruj czasy wygaśnięcia — wszystko to bez polegania na usługach stron trzecich, które kompresują treści, wyświetlają reklamy lub usuwają pliki bez ostrzeżenia.
Wspierany przez PostgreSQL do niezawodnego przechowywania metadanych, Picsur obsługuje formaty PNG, JPEG, GIF, WebP i AVIF z automatyczną konwersją i optymalizacją formatu. Jego interfejs REST API ułatwia integrację programowego przesyłania obrazów z istniejącymi narzędziami i przepływami pracy na Twoim VPS.
Główne cechy Picsur
Natychmiastowe udostępnialne linki
Prześlij obraz i natychmiast otrzymaj czysty, bezpośredni link, gotowy do wklejenia na czatach, w dokumentacji lub wiadomościach e-mail.
Konwersja formatu
Automatycznie konwertuje i optymalizuje obrazy między formatami PNG, JPEG, GIF, WebP i AVIF dla efektywnego dostarczania w sieci.
Wygaśnięcie Przyciski
Ustaw konfigurowalne czasy wygaśnięcia dla udostępnionych obrazów, aby linki automatycznie przestawały działać po wybranym okresie dla bezpiecznego tymczasowego udostępniania.
Zarządzanie wieloma użytkownikami
Kontrola administracyjna i konta użytkowników pozwalają zarządzać dostępem, limitami przestrzeni dyskowej i uprawnieniami w zespole lub organizacji.
REST API
Programowe API do przesyłania i zarządzania integruje Picsur z potokami CI/CD, narzędziami do zrzutów ekranu i innymi przepływami pracy automatyzacji.
Dlaczego warto uruchomić Picsur na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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