Picsur to lekka, samodzielnie hostowana platforma do przechowywania obrazów, zaprojektowana dla osób indywidualnych i zespołów, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoją infrastrukturą udostępniania obrazów. Przesyłaj obrazy, uzyskuj natychmiastowe linki do udostępniania i konfiguruj czasy wygaśnięcia — wszystko to bez polegania na usługach stron trzecich, które kompresują treści, wyświetlają reklamy lub usuwają pliki bez ostrzeżenia.

Wspierany przez PostgreSQL do niezawodnego przechowywania metadanych, Picsur obsługuje formaty PNG, JPEG, GIF, WebP i AVIF z automatyczną konwersją i optymalizacją formatu. Jego interfejs REST API ułatwia integrację programowego przesyłania obrazów z istniejącymi narzędziami i przepływami pracy na Twoim VPS.