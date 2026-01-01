Wdróż EspoCRM jednym kliknięciem.
Darmowa, otwartoźródłowa platforma CRM do zarządzania leadami, kontaktami, transakcjami, kampaniami i zgłoszeniami do pomocy technicznej w przejrzystym, konfigurowalnym interfejsie.
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Co możesz zbudować z EspoCRM
EspoCRM to w pełni otwartoźródłowa platforma CRM stworzona dla organizacji każdej wielkości, które potrzebują elastycznego, konfigurowalnego systemu do zarządzania relacjami z klientami. Obejmuje ona cały cykl sprzedaży — leady, konta, kontakty, szanse sprzedaży i działania — a także kampanie marketingowe, integrację poczty e-mail i wbudowany helpdesk do obsługi zgłoszeń.
Samodzielne hostowanie EspoCRM na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad wszystkimi danymi klientów, bez opłat licencyjnych za użytkownika, bez uzależnienia od dostawcy oraz swobodę rozszerzania platformy o niestandardowe encje, pola i przepływy pracy, aby dopasować ją do Twoich dokładnych procesów biznesowych.
Główne cechy EspoCRM
Pełny lejek sprzedażowy
Śledź leady od pierwszego kontaktu aż do zamknięcia, dzięki konfigurowalnym etapom szans sprzedaży, dziennikom działań i prognozowaniu wbudowanym w każdy rekord konta.
Kampanie marketingowe
Twórz i wysyłaj kampanie e-mailowe do ukierunkowanych list kontaktów z funkcją śledzenia otwarć i kliknięć, bez konieczności korzystania z zewnętrznej platformy marketingowej.
Niestandardowe encje i Pola
Twórz niestandardowe modele danych z nowymi typami encji, polami, relacjami i widokami za pośrednictwem panelu administracyjnego — większość dostosowań nie wymaga kodowania.
Wbudowany Helpdesk
Obsługuj sprawy obsługi klienta za pomocą systemu zgłoszeń, który łączy się bezpośrednio z kontaktami, kontami i danymi sprzedażowymi dla pełnego kontekstu.
REST API i Integracje
Połącz EspoCRM z systemami zewnętrznymi za pomocą przejrzystego interfejsu REST API, z wbudowanymi integracjami dla serwerów poczty e-mail, VoIP i popularnych narzędzi biznesowych.
Dlaczego warto uruchomić EspoCRM na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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