EspoCRM to w pełni otwartoźródłowa platforma CRM stworzona dla organizacji każdej wielkości, które potrzebują elastycznego, konfigurowalnego systemu do zarządzania relacjami z klientami. Obejmuje ona cały cykl sprzedaży — leady, konta, kontakty, szanse sprzedaży i działania — a także kampanie marketingowe, integrację poczty e-mail i wbudowany helpdesk do obsługi zgłoszeń.

Samodzielne hostowanie EspoCRM na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad wszystkimi danymi klientów, bez opłat licencyjnych za użytkownika, bez uzależnienia od dostawcy oraz swobodę rozszerzania platformy o niestandardowe encje, pola i przepływy pracy, aby dopasować ją do Twoich dokładnych procesów biznesowych.