Do 69% zniżki na bknd

Wdróż bknd jednym kliknięciem.

Lekka alternatywa dla Firebase, łącząca bazę danych, uwierzytelnianie, media i interfejs administratora w jeden samodzielnie hostowany backend.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99  /mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż bknd jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla bknd

68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z bknd

bknd to system backendowy o otwartym kodzie źródłowym, który łączy modelowanie danych, uwierzytelnianie, obsługę multimediów i prymitywy przepływu pracy w jedną lekką usługę ze zintegrowanym interfejsem administracyjnym. Zbudowany na standardach internetowych, a nie na pojedynczym środowisku uruchomieniowym, działa wszędzie, od Node i Bun po Cloudflare Workers, Vercel i Deno Deploy, z dostępem opartym na adapterach do SQLite, LibSQL lub Postgres bez narzucania abstrakcji na sterownik bazy danych.

Samodzielne hostowanie bknd na własnym VPS zastępuje platformy BaaS zablokowane przez dostawców, takie jak Firebase czy Supabase, przenośnym backendem, który w pełni posiadasz. Nie ma opłat za każde żądanie, nie ma limitów wierszy ani niespodziewanych cen, gdy Twój projekt rośnie od prototypu do produkcji.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy bknd

Wizualne modelowanie danych

Zdefiniuj encje, pola i relacje za pośrednictwem interfejsu administratora i uzyskaj natychmiastowe punkty końcowe REST oraz typowany zestaw SDK TypeScript dla każdej kolekcji.

Wbudowane uwierzytelnianie

Logowanie za pomocą adresu e-mail i hasła, tokeny JWT, role i uprawnienia są dostępne od razu, zastępując zewnętrzne usługi tożsamości dla większości aplikacji.

Zintegrowana obsługa mediów

Przesyłaj, przechowuj i udostępniaj pliki lokalnie lub za pośrednictwem dostawców zgodnych z S3, takich jak R2, Tigris i Minio, bez konieczności dołączania oddzielnego stosu pamięci masowej.

Automatyzacja procesów związanych z pracą

Twórz wieloetapowe przepływy, które reagują na zmiany danych, planują zadania i wywołują zewnętrzne interfejsy API bezpośrednio z tego samego zaplecza zasilającego Twoją aplikację.

Framework adaptery

Adaptery dla Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda i innych umożliwiają osadzenie tej samej instancji bknd w istniejącym projekcie front-endowym.

Dlaczego warto uruchomić bknd na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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