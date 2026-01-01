Wdróż bknd jednym kliknięciem.
Lekka alternatywa dla Firebase, łącząca bazę danych, uwierzytelnianie, media i interfejs administratora w jeden samodzielnie hostowany backend.
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Co możesz zbudować z bknd
bknd to system backendowy o otwartym kodzie źródłowym, który łączy modelowanie danych, uwierzytelnianie, obsługę multimediów i prymitywy przepływu pracy w jedną lekką usługę ze zintegrowanym interfejsem administracyjnym. Zbudowany na standardach internetowych, a nie na pojedynczym środowisku uruchomieniowym, działa wszędzie, od Node i Bun po Cloudflare Workers, Vercel i Deno Deploy, z dostępem opartym na adapterach do SQLite, LibSQL lub Postgres bez narzucania abstrakcji na sterownik bazy danych.
Samodzielne hostowanie bknd na własnym VPS zastępuje platformy BaaS zablokowane przez dostawców, takie jak Firebase czy Supabase, przenośnym backendem, który w pełni posiadasz. Nie ma opłat za każde żądanie, nie ma limitów wierszy ani niespodziewanych cen, gdy Twój projekt rośnie od prototypu do produkcji.
Główne cechy bknd
Wizualne modelowanie danych
Zdefiniuj encje, pola i relacje za pośrednictwem interfejsu administratora i uzyskaj natychmiastowe punkty końcowe REST oraz typowany zestaw SDK TypeScript dla każdej kolekcji.
Wbudowane uwierzytelnianie
Logowanie za pomocą adresu e-mail i hasła, tokeny JWT, role i uprawnienia są dostępne od razu, zastępując zewnętrzne usługi tożsamości dla większości aplikacji.
Zintegrowana obsługa mediów
Przesyłaj, przechowuj i udostępniaj pliki lokalnie lub za pośrednictwem dostawców zgodnych z S3, takich jak R2, Tigris i Minio, bez konieczności dołączania oddzielnego stosu pamięci masowej.
Automatyzacja procesów związanych z pracą
Twórz wieloetapowe przepływy, które reagują na zmiany danych, planują zadania i wywołują zewnętrzne interfejsy API bezpośrednio z tego samego zaplecza zasilającego Twoją aplikację.
Framework adaptery
Adaptery dla Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda i innych umożliwiają osadzenie tej samej instancji bknd w istniejącym projekcie front-endowym.
Dlaczego warto uruchomić bknd na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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