bknd to system backendowy o otwartym kodzie źródłowym, który łączy modelowanie danych, uwierzytelnianie, obsługę multimediów i prymitywy przepływu pracy w jedną lekką usługę ze zintegrowanym interfejsem administracyjnym. Zbudowany na standardach internetowych, a nie na pojedynczym środowisku uruchomieniowym, działa wszędzie, od Node i Bun po Cloudflare Workers, Vercel i Deno Deploy, z dostępem opartym na adapterach do SQLite, LibSQL lub Postgres bez narzucania abstrakcji na sterownik bazy danych.

Samodzielne hostowanie bknd na własnym VPS zastępuje platformy BaaS zablokowane przez dostawców, takie jak Firebase czy Supabase, przenośnym backendem, który w pełni posiadasz. Nie ma opłat za każde żądanie, nie ma limitów wierszy ani niespodziewanych cen, gdy Twój projekt rośnie od prototypu do produkcji.