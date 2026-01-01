Scada-LTS to oparty na Javie, internetowy system SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) zaprojektowany dla inżynierów, którzy potrzebują monitorować i kontrolować sprzęt przemysłowy z poziomu przeglądarki. Rozwinięty na bazie sprawdzonego kodu Mango Automation, zawiera graficzny edytor widoków, rejestrowanie danych historycznych, zarządzanie alarmami, skryptowanie oraz wbudowane sterowniki dla Modbus, SNMP, OPC i innych protokołów przemysłowych — bez licencji własnościowych i opłat za tagi.

Samodzielne hostowanie Scada-LTS na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje dane procesowe, poświadczenia urządzeń i aktywność operatora całkowicie w Twojej infrastrukturze, jednocześnie udostępniając pulpity nawigacyjne zespołom terenowym za pośrednictwem standardowego HTTPS, bez narażania sterowników PLC na publiczny internet.