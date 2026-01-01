Wdróż Scada-LTS jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy webowy system SCADA do monitorowania przemysłowego, paneli sterowania, alarmów i sterowania urządzeniami opartymi na protokołach.
Wybierz plan VPS dla Scada-LTS
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Scada-LTS
Scada-LTS to oparty na Javie, internetowy system SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) zaprojektowany dla inżynierów, którzy potrzebują monitorować i kontrolować sprzęt przemysłowy z poziomu przeglądarki. Rozwinięty na bazie sprawdzonego kodu Mango Automation, zawiera graficzny edytor widoków, rejestrowanie danych historycznych, zarządzanie alarmami, skryptowanie oraz wbudowane sterowniki dla Modbus, SNMP, OPC i innych protokołów przemysłowych — bez licencji własnościowych i opłat za tagi.
Samodzielne hostowanie Scada-LTS na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje dane procesowe, poświadczenia urządzeń i aktywność operatora całkowicie w Twojej infrastrukturze, jednocześnie udostępniając pulpity nawigacyjne zespołom terenowym za pośrednictwem standardowego HTTPS, bez narażania sterowników PLC na publiczny internet.
Główne cechy Scada-LTS
Sterowniki wieloprotokołowe
Natywne źródła danych Modbus, SNMP, OPC, HTTP i SQL łączą się ze sterownikami PLC, czujnikami i istniejącymi systemami bez bramek innych firm.
Graficzny edytor widoków
Kreator widoków typu „przeciągnij i upuść” pozwala inżynierom tworzyć diagramy mimiczne na żywo, wskaźniki i wykresy trendów bezpośrednio w przeglądarce.
Alarmy i obsługa zdarzeń
Konfigurowalne poziomy alarmów z akcjami e-mailowymi, skryptowymi i nastawczymi przekształcają anomalie w zautomatyzowane odpowiedzi w całym zakładzie.
Rejestrowanie danych historycznych
Każdy punkt danych jest oznaczony czasem i przechowywany w MySQL, co umożliwia długoterminową analizę trendów, raporty i ścieżki audytu regulacyjnego.
Skrypty i punkty meta
Punkty meta oparte na JavaScript i obsługi zdarzeń obliczają wartości pochodne, KPI i niestandardową logikę bez usług zewnętrznych.
Architektura natywna dla sieci
Działa w Apache Tomcat z w pełni przeglądarkowym interfejsem użytkownika, dzięki czemu operatorzy uzyskują dostęp do pulpitów nawigacyjnych z dowolnego urządzenia w sieci.
Dlaczego warto uruchomić Scada-LTS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.