Wdróż Pulsarr jednym kliknięciem.
Monitor listy obserwowanych Plex w czasie rzeczywistym, który synchronizuje się z Sonarr i Radarr, wykorzystując inteligentne reguły routingu treści.
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Co możesz zbudować z Pulsarr
Pulsarr łączy listy obserwowanych Plex z Sonarr i Radarr, zamieniając każde dotknięcie „Dodaj do listy obserwowanych” w aplikacji Plex w zautomatyzowane żądanie pobrania — bez drugiego interfejsu, oddzielnych logowań i zaproszeń dla każdego użytkownika. Monitoruje Plex w czasie rzeczywistym dla użytkowników Plex Pass i przechodzi na stopniowe odpytywanie dla wszystkich innych, a następnie kieruje każdy tytuł do odpowiedniej instancji Sonarr lub Radarr na podstawie reguł zdefiniowanych przez Ciebie.
Samodzielne hostowanie Pulsarr na Twoim własnym VPS utrzymuje dane z list obserwowanych, uprawnienia użytkowników i klucze API arr pod Twoją kontrolą. Przepływy pracy zatwierdzania, limity dla poszczególnych użytkowników, powiadomienia Discord i synchronizacja etykiet Plex działają nieprzerwanie, bez zależności od tego, czy serwer domowy pozostaje online.
Główne cechy Pulsarr
Synchronizacja listy obserwowanych w czasie rzeczywistym
Dodanie do listy obserwowanych przez użytkowników Plex Pass wywołuje natychmiastowe żądania Sonarr lub Radarr, z rozłożonym w czasie odpytywaniem obejmującym konta bez subskrypcji Pass.
Inteligentne kierowanie treści
Twórz reguły I/LUB, używając gatunku, użytkownika, języka, roku, certyfikacji, ocen lub usługi streamingowej, aby kierować treści do odpowiedniej instancji arr.
Zatwierdzenie i kwoty
Wstrzymaj żądania do zatwierdzenia przez administratora i egzekwuj dzienne, tygodniowe lub miesięczne limity na użytkownika, aby utrzymać kolejki pobierania pod kontrolą.
Integracja bota Discord
Zarządzaj zatwierdzeniami, przeglądaj statusy żądań i wyzwalaj działania bezpośrednio z Discorda za pomocą interaktywnych poleceń slash.
Obsługa wielu instancji
Dystrybuuj treści pomiędzy wieloma instancjami Sonarr i Radarr ze zsynchronizowanym tagowaniem, abyś zawsze wiedział(a), który użytkownik o co prosił.
Elastyczne powiadomienia
Wysyłaj aktualizacje za pośrednictwem powiadomień push Plex na urządzenia mobilne, Discorda, webhooków lub ponad 80 usług za pośrednictwem Apprise, gdy zawartość pojawi się w Twojej bibliotece.
Dlaczego warto uruchomić Pulsarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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