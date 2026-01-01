Pulsarr łączy listy obserwowanych Plex z Sonarr i Radarr, zamieniając każde dotknięcie „Dodaj do listy obserwowanych” w aplikacji Plex w zautomatyzowane żądanie pobrania — bez drugiego interfejsu, oddzielnych logowań i zaproszeń dla każdego użytkownika. Monitoruje Plex w czasie rzeczywistym dla użytkowników Plex Pass i przechodzi na stopniowe odpytywanie dla wszystkich innych, a następnie kieruje każdy tytuł do odpowiedniej instancji Sonarr lub Radarr na podstawie reguł zdefiniowanych przez Ciebie.

Samodzielne hostowanie Pulsarr na Twoim własnym VPS utrzymuje dane z list obserwowanych, uprawnienia użytkowników i klucze API arr pod Twoją kontrolą. Przepływy pracy zatwierdzania, limity dla poszczególnych użytkowników, powiadomienia Discord i synchronizacja etykiet Plex działają nieprzerwanie, bez zależności od tego, czy serwer domowy pozostaje online.