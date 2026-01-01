FUXA to platforma SCADA/HMI/dashboard o otwartym kodzie źródłowym, zbudowana w całości dla sieci. Edytor "drag-and-drop" działa w przeglądarce, dzięki czemu inżynierowie mogą projektować mimiki instalacji, pulpity nawigacyjne i ekrany operatora bez instalowania zastrzeżonych narzędzi — a te same ekrany są wyświetlane na dowolnym urządzeniu z przeglądarką.

Samodzielne hostowanie FUXA na własnym serwerze VPS utrzymuje dane tagów, pliki projektów i dane uwierzytelniające urządzenia w infrastrukturze, którą kontrolujesz, co ma znaczenie w środowiskach OT, gdzie SCADA hostowana w chmurze rzadko jest opcją. Środowisko uruchomieniowe Node.js zawiera natywne sterowniki dla Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT i Ethernet/IP, dzięki czemu może komunikować się z istniejącymi sterownikami PLC i urządzeniami polowymi bez dodatkowych bramek.