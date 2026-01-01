Wdróż FUXA jednym kliknięciem.
Oprogramowanie SCADA/HMI typu open source, oparte na sieci web, do projektowania wizualizacji procesów w czasie rzeczywistym i łączenia się z urządzeniami przemysłowymi.
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Co możesz zbudować z FUXA
FUXA to platforma SCADA/HMI/dashboard o otwartym kodzie źródłowym, zbudowana w całości dla sieci. Edytor "drag-and-drop" działa w przeglądarce, dzięki czemu inżynierowie mogą projektować mimiki instalacji, pulpity nawigacyjne i ekrany operatora bez instalowania zastrzeżonych narzędzi — a te same ekrany są wyświetlane na dowolnym urządzeniu z przeglądarką.
Samodzielne hostowanie FUXA na własnym serwerze VPS utrzymuje dane tagów, pliki projektów i dane uwierzytelniające urządzenia w infrastrukturze, którą kontrolujesz, co ma znaczenie w środowiskach OT, gdzie SCADA hostowana w chmurze rzadko jest opcją. Środowisko uruchomieniowe Node.js zawiera natywne sterowniki dla Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT i Ethernet/IP, dzięki czemu może komunikować się z istniejącymi sterownikami PLC i urządzeniami polowymi bez dodatkowych bramek.
Główne cechy FUXA
Edytor Webowy
Projektuj ekrany SCADA, pulpity nawigacyjne i alarmy bezpośrednio w przeglądarce za pomocą edytora „drag-and-drop” — bez konieczności używania narzędzi inżynierskich dostępnych tylko dla systemu Windows.
Protokoły przemysłowe
Natywne sterowniki dla Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT i Ethernet/IP łączą FUXA z PLC i urządzeniami polowymi po wyjęciu z pudełka.
Tagi w czasie rzeczywistym
Powiąż elementy ekranowe z aktywnymi tagami urządzeń i obserwuj, jak wartości aktualizują się w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanej obsłudze systemu historycznego dla trendów i raportów.
Alarmy i zdarzenia
Skonfiguruj alarmy oparte na progach z przepływami pracy potwierdzania i zachowaj historię zdarzeń do audytów oraz analizy po incydencie.
Grafiki oparte na SVG
Skalowalna grafika wektorowa zapewnia wyraźne odwzorowania na ekranach o dowolnym rozmiarze, od interfejsów HMI operatorów po duże pulpity nawigacyjne na ścianie sterowni.
Logika skryptowalna
Dodaj niestandardową logikę JavaScript do obsługi obliczeń, transformacji i zachowań warunkowych bez przebudowy aplikacji.
Dlaczego warto uruchomić FUXA na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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