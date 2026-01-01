Roundcube to długo działający klient poczty webowej o otwartym kodzie źródłowym, używany przez dostawców hostingu, uniwersytety i osoby samodzielnie hostujące usługi, aby zapewnić każdej skrzynce pocztowej IMAP szybki, nowoczesny interfejs webowy. Łączy się z Twoimi istniejącymi serwerami IMAP i SMTP — sam w sobie nie jest serwerem pocztowym — co oznacza, że zachowujesz swojego obecnego dostawcę skrzynki pocztowej, jednocześnie zyskując dopracowany, konfigurowalny interfejs użytkownika z zarządzaniem folderami metodą przeciągnij i upuść, konwersacjami w wątkach, kontaktami i systemem wtyczek.

Samodzielne hostowanie Roundcube na Twoim własnym serwerze VPS utrzymuje sesje poczty webowej, książki adresowe i preferencje użytkownika na infrastrukturze, którą kontrolujesz, z dala od zewnętrznych usług poczty webowej, które profilują ruch lub ograniczają funkcje konta.