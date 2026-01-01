Klient poczty internetowej IMAP oparty na przeglądarce, z interfejsem przypominającym pulpit, do czytania, pisania i organizowania wiadomości e-mail.
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Co możesz zbudować z Roundcube
Roundcube to długo działający klient poczty webowej o otwartym kodzie źródłowym, używany przez dostawców hostingu, uniwersytety i osoby samodzielnie hostujące usługi, aby zapewnić każdej skrzynce pocztowej IMAP szybki, nowoczesny interfejs webowy. Łączy się z Twoimi istniejącymi serwerami IMAP i SMTP — sam w sobie nie jest serwerem pocztowym — co oznacza, że zachowujesz swojego obecnego dostawcę skrzynki pocztowej, jednocześnie zyskując dopracowany, konfigurowalny interfejs użytkownika z zarządzaniem folderami metodą przeciągnij i upuść, konwersacjami w wątkach, kontaktami i systemem wtyczek.
Samodzielne hostowanie Roundcube na Twoim własnym serwerze VPS utrzymuje sesje poczty webowej, książki adresowe i preferencje użytkownika na infrastrukturze, którą kontrolujesz, z dala od zewnętrznych usług poczty webowej, które profilują ruch lub ograniczają funkcje konta.
Główne cechy Roundcube
Klient poczty webowej IMAP
Łączy się z dowolnym serwerem IMAP i SMTP, dzięki czemu możesz używać Roundcube jako interfejsu dla istniejącej skrzynki pocztowej bez migracji kont.
Responsywna elastyczna skórka
Domyślny interfejs Elastic dostosowuje się do ekranów komputerów stacjonarnych, tabletów i telefonów, zapewniając wrażenia zbliżone do natywnych na wszystkich urządzeniach.
Wbudowana książka adresowa
Zarządzaj kontaktami osobistymi i udostępnionymi, grupami kontaktów i katalogami LDAP wraz z Twoimi wiadomościami bez opuszczania skrzynki odbiorczej.
Ekosystem wtyczek
Rozszerz funkcjonalność za pomocą wtyczek do filtrów managesieve, uwierzytelniania dwuskładnikowego, kalendarzy, szyfrowania i nie tylko.
Rozmowy w wątkach
Grupuj powiązane wiadomości w wątki konwersacji z wyszukiwaniem pełnotekstowym i szybkimi filtrami, aby zajęte skrzynki pocztowe były łatwe do zarządzania.
Obsługa wielu języków
Dostarczany z tłumaczeniami w ponad 70 językach i domyślnie obsługuje indywidualne preferencje językowe i strefy czasowej użytkowników.
Dlaczego warto uruchomić Roundcube na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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