Do 69% zniżki na DumbPad

Wdróż DumbPad jednym kliknięciem.

Niezwykle prosty, samodzielnie hostowany wspólny notatnik z współpracą w czasie rzeczywistym, podglądem Markdown, rozmytym wyszukiwaniem i opcjonalną ochroną kodem PIN.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż DumbPad jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z DumbPad

DumbPad to celowo minimalistyczna, samodzielnie hostowana aplikacja do notatek od DumbWare.io, zbudowana wokół idei, że szybko udostępniany tekst rzadko wymaga kont, baz danych ani żadnej złożoności, która wiąże się z pełnymi pakietami do współpracy. Notatniki są przechowywane jako zwykłe pliki na dysku, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych to kopiowanie jednego pliku, a migracje są trywialne.

Wielu użytkowników może edytować ten sam notatnik w czasie rzeczywistym, przeszukiwać notatniki z użyciem dopasowania rozmytego oraz podglądać markdown z alertami w stylu GitHub, tabelami i blokami kodu z podświetlaniem składni. Opcjonalna ochrona PIN-em składającym się z 4-10 cyfr zabezpiecza dostęp na współdzielonych serwerach, a obsługa Progressive Web App pozwala zainstalować DumbPad na dowolnym urządzeniu w celu dostępu offline. Samodzielne hostowanie na VPS-ie sprawia, że Twoje notatki są prywatne, dostępne z każdej przeglądarki i wolne od zmian usług stron trzecich.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy DumbPad

Współpraca w czasie rzeczywistym

Wielu użytkowników może jednocześnie edytować ten sam notatnik, a zmiany są synchronizowane we wszystkich podłączonych przeglądarkach.

Markdown z podglądami

Renderuj bloki alertów w stylu GitHub, rozszerzone tabele, kod z podświetlaniem składni i rozwijane szczegóły bezpośrednio w edytorze.

Wyszukiwanie rozmyte

Znajdź natychmiast dowolny notatnik, przeszukując zarówno nazwy plików, jak i pełną zawartość plików, z tolerancyjnym dopasowaniem rozmytym.

Opcjonalna ochrona PIN-em

Ustaw 4-10-cyfrowy kod PIN, aby ograniczyć dostęp na współdzielonych serwerach bez wymuszania pełnego konta lub systemu zarządzania użytkownikami.

Nie wymaga bazy danych

Notatniki istnieją jako zwykłe pliki na dysku — kopie zapasowe to pojedynczy plik, a migracje zajmują sekundy, bez schematu, o który trzeba się martwić.

Progresywna aplikacja webowa

Zainstaluj DumbPad na telefonach, tabletach lub komputerach stacjonarnych, aby uzyskać dostęp offline bez konieczności każdorazowego otwierania nowej karty przeglądarki.

Dlaczego warto uruchomić DumbPad na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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