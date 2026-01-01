DumbPad to celowo minimalistyczna, samodzielnie hostowana aplikacja do notatek od DumbWare.io, zbudowana wokół idei, że szybko udostępniany tekst rzadko wymaga kont, baz danych ani żadnej złożoności, która wiąże się z pełnymi pakietami do współpracy. Notatniki są przechowywane jako zwykłe pliki na dysku, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych to kopiowanie jednego pliku, a migracje są trywialne.

Wielu użytkowników może edytować ten sam notatnik w czasie rzeczywistym, przeszukiwać notatniki z użyciem dopasowania rozmytego oraz podglądać markdown z alertami w stylu GitHub, tabelami i blokami kodu z podświetlaniem składni. Opcjonalna ochrona PIN-em składającym się z 4-10 cyfr zabezpiecza dostęp na współdzielonych serwerach, a obsługa Progressive Web App pozwala zainstalować DumbPad na dowolnym urządzeniu w celu dostępu offline. Samodzielne hostowanie na VPS-ie sprawia, że Twoje notatki są prywatne, dostępne z każdej przeglądarki i wolne od zmian usług stron trzecich.