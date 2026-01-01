Wdróż DumbPad jednym kliknięciem.
Niezwykle prosty, samodzielnie hostowany wspólny notatnik z współpracą w czasie rzeczywistym, podglądem Markdown, rozmytym wyszukiwaniem i opcjonalną ochroną kodem PIN.
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Co możesz zbudować z DumbPad
DumbPad to celowo minimalistyczna, samodzielnie hostowana aplikacja do notatek od DumbWare.io, zbudowana wokół idei, że szybko udostępniany tekst rzadko wymaga kont, baz danych ani żadnej złożoności, która wiąże się z pełnymi pakietami do współpracy. Notatniki są przechowywane jako zwykłe pliki na dysku, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych to kopiowanie jednego pliku, a migracje są trywialne.
Wielu użytkowników może edytować ten sam notatnik w czasie rzeczywistym, przeszukiwać notatniki z użyciem dopasowania rozmytego oraz podglądać markdown z alertami w stylu GitHub, tabelami i blokami kodu z podświetlaniem składni. Opcjonalna ochrona PIN-em składającym się z 4-10 cyfr zabezpiecza dostęp na współdzielonych serwerach, a obsługa Progressive Web App pozwala zainstalować DumbPad na dowolnym urządzeniu w celu dostępu offline. Samodzielne hostowanie na VPS-ie sprawia, że Twoje notatki są prywatne, dostępne z każdej przeglądarki i wolne od zmian usług stron trzecich.
Główne cechy DumbPad
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wielu użytkowników może jednocześnie edytować ten sam notatnik, a zmiany są synchronizowane we wszystkich podłączonych przeglądarkach.
Markdown z podglądami
Renderuj bloki alertów w stylu GitHub, rozszerzone tabele, kod z podświetlaniem składni i rozwijane szczegóły bezpośrednio w edytorze.
Wyszukiwanie rozmyte
Znajdź natychmiast dowolny notatnik, przeszukując zarówno nazwy plików, jak i pełną zawartość plików, z tolerancyjnym dopasowaniem rozmytym.
Opcjonalna ochrona PIN-em
Ustaw 4-10-cyfrowy kod PIN, aby ograniczyć dostęp na współdzielonych serwerach bez wymuszania pełnego konta lub systemu zarządzania użytkownikami.
Nie wymaga bazy danych
Notatniki istnieją jako zwykłe pliki na dysku — kopie zapasowe to pojedynczy plik, a migracje zajmują sekundy, bez schematu, o który trzeba się martwić.
Progresywna aplikacja webowa
Zainstaluj DumbPad na telefonach, tabletach lub komputerach stacjonarnych, aby uzyskać dostęp offline bez konieczności każdorazowego otwierania nowej karty przeglądarki.
Dlaczego warto uruchomić DumbPad na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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