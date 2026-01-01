LanguageTool to kompleksowy serwer do sprawdzania pisowni o otwartym kodzie źródłowym, który wykrywa błędy gramatyczne, stylistyczne, interpunkcyjne i ortograficzne w ponad 25 językach za pośrednictwem prostego interfejsu API RESTful HTTP. Wykracza daleko poza podstawowe sprawdzanie pisowni, aby wykrywać złożone problemy gramatyczne, czyniąc go przyjazną dla prywatności alternatywą dla usług gramatycznych w chmurze, takich jak Grammarly.

Jest to usługa wyłącznie API, bez tradycyjnego interfejsu użytkownika (UI) opartego na sieci web. Klienci — rozszerzenia przeglądarek, wtyczki LibreOffice, edytory kodu i niestandardowe aplikacje — wskazują na Twój adres URL wdrożenia i wywołują bezpośrednio punkt końcowy /v2/check. Samodzielne hostowanie oznacza, że pisana treść nigdy nie opuszcza Twojej infrastruktury, co jest kluczowe dla dokumentów prawnych, medycznych lub wrażliwych dokumentów biznesowych.