Wdróż LanguageTool jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowe narzędzie do sprawdzania gramatyki, stylu i pisowni dla ponad 25 języków, dostępne jako prywatne, samodzielnie hostowane API REST.
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Co możesz zbudować z LanguageTool
LanguageTool to kompleksowy serwer do sprawdzania pisowni o otwartym kodzie źródłowym, który wykrywa błędy gramatyczne, stylistyczne, interpunkcyjne i ortograficzne w ponad 25 językach za pośrednictwem prostego interfejsu API RESTful HTTP. Wykracza daleko poza podstawowe sprawdzanie pisowni, aby wykrywać złożone problemy gramatyczne, czyniąc go przyjazną dla prywatności alternatywą dla usług gramatycznych w chmurze, takich jak Grammarly.
Jest to usługa wyłącznie API, bez tradycyjnego interfejsu użytkownika (UI) opartego na sieci web. Klienci — rozszerzenia przeglądarek, wtyczki LibreOffice, edytory kodu i niestandardowe aplikacje — wskazują na Twój adres URL wdrożenia i wywołują bezpośrednio punkt końcowy /v2/check. Samodzielne hostowanie oznacza, że pisana treść nigdy nie opuszcza Twojej infrastruktury, co jest kluczowe dla dokumentów prawnych, medycznych lub wrażliwych dokumentów biznesowych.
Główne cechy LanguageTool
Obsługa ponad 25 języków
Sprawdź gramatykę i styl w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, portugalskim, niderlandzkim, polskim i wielu innych językach za pomocą jednej usługi.
Głębokie sprawdzanie gramatyki
Wykrywaj złożone błędy gramatyczne, problemy ze stylem i mylące słowa, których proste sprawdzanie pisowni nie wykrywa.
Integracja REST API
Zintegruj sprawdzanie gramatyki z dowolną aplikacją, systemem CMS lub edytorem za pomocą prostego punktu końcowego HTTP /v2/check.
N-gramowe modele językowe
Włącz opcjonalne modele n-gramowe dla znacznie ulepszonego wykrywania często mylonych słów i fraz.
Konfigurowalne Zasoby
Dostosuj rozmiar sterty Java podczas wdrażania, aby zrównoważyć zużycie pamięci z przepustowością dla Twojej oczekiwanej liczby żądań.
Dlaczego warto uruchomić LanguageTool na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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