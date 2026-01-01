Wdróż Logseq jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana, stawiająca prywatność na pierwszym miejscu baza wiedzy i narzędzie do tworzenia konspektów, działające jako szybka, statyczna aplikacja internetowa, z notatkami przechowywanymi w lokalnym folderze kontrolowanym przez Twoją przeglądarkę.
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Co możesz zbudować z Logseq
Logseq to otwarta platforma do zarządzania wiedzą i tworzenia konspektów, która priorytetowo traktuje prywatność — notatki oparte na blokach, dwukierunkowe linki, codzienne dzienniki, relacje notatek w stylu grafu i baza wiedzy z możliwością wyszukiwania, wszystko zapisane w plikach Markdown lub Org-mode na dysku. Aplikacja internetowa Logseq to statyczna aplikacja SPA, która działa w całości w Twojej przeglądarce; ten szablon hostuje ją samodzielnie, dzięki czemu JavaScript, który zasila Twoje notatki, pochodzi z infrastruktury, którą Ty kontrolujesz, a nie od strony trzeciej.
Notatki są przechowywane lokalnie w Twojej przeglądarce za pośrednictwem interfejsu API dostępu do systemu plików, co oznacza, że dane nigdy nie trafiają na serwer hostujący SPA — idealne rozwiązanie dla przepływów pracy typu „Ufam własnej sieci CDN”, gdzie użytkownik chce korzystać z interfejsu Logseq, ale nie chce polegać na logseq.com ani żadnym dostawcy synchronizacji w chmurze. Połącz wdrożenie z aplikacją desktopową Logseq, synchronizacją git lub synchronizacją folderów iCloud/OneDrive, aby uzyskać dostęp do tych samych plików notatek na różnych urządzeniach.
Główne cechy Logseq
Blokowy konspekt
Każda linia to przeciągalny blok z dwukierunkowymi linkami, osadzeniami i odnośnikami — idealny dla osób myślących nieliniowo i dla przepływów pracy PKM.
Markdown i Org-mode
Notatki to zwykłe pliki Markdown lub Org-mode przechowywane na dysku, dzięki czemu pozostają edytowalne w dowolnym edytorze tekstu i przetrwają ewentualne przyszłe zakończenie wsparcia dla Logseq.
Codzienny dziennik
Strony z notatkami dziennymi tworzą dziennik strumienia świadomości, który z czasem ujawnia wzorce i bez wysiłku łączy się ze stronami tematycznymi.
Widok wykresu
Wizualizuj relacje między notatkami jako interaktywny graf, ułatwiając odkrywanie ukrytych połączeń w rosnącej bazie wiedzy.
Zapytania i szablony
Uruchamiaj zapytania Datalog w swojej bazie wiedzy i twórz szablony wielokrotnego użytku dla notatek ze spotkań, książek, projektów i powtarzalnych procesów roboczych.
Prywatność przede wszystkim
Aplikacja internetowa działa w całości po stronie klienta; notatki znajdują się w lokalnym folderze kontrolowanym przez przeglądarkę i nigdy nie opuszczają Twojego urządzenia, chyba że zdecydujesz się na synchronizację git lub inną warstwę synchronizacji.
Dlaczego warto uruchomić Logseq na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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