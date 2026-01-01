Do 69% zniżki na Logseq

Wdróż Logseq jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowana, stawiająca prywatność na pierwszym miejscu baza wiedzy i narzędzie do tworzenia konspektów, działające jako szybka, statyczna aplikacja internetowa, z notatkami przechowywanymi w lokalnym folderze kontrolowanym przez Twoją przeglądarkę.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Logseq jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Logseq

Logseq to otwarta platforma do zarządzania wiedzą i tworzenia konspektów, która priorytetowo traktuje prywatność — notatki oparte na blokach, dwukierunkowe linki, codzienne dzienniki, relacje notatek w stylu grafu i baza wiedzy z możliwością wyszukiwania, wszystko zapisane w plikach Markdown lub Org-mode na dysku. Aplikacja internetowa Logseq to statyczna aplikacja SPA, która działa w całości w Twojej przeglądarce; ten szablon hostuje ją samodzielnie, dzięki czemu JavaScript, który zasila Twoje notatki, pochodzi z infrastruktury, którą Ty kontrolujesz, a nie od strony trzeciej.

Notatki są przechowywane lokalnie w Twojej przeglądarce za pośrednictwem interfejsu API dostępu do systemu plików, co oznacza, że dane nigdy nie trafiają na serwer hostujący SPA — idealne rozwiązanie dla przepływów pracy typu „Ufam własnej sieci CDN”, gdzie użytkownik chce korzystać z interfejsu Logseq, ale nie chce polegać na logseq.com ani żadnym dostawcy synchronizacji w chmurze. Połącz wdrożenie z aplikacją desktopową Logseq, synchronizacją git lub synchronizacją folderów iCloud/OneDrive, aby uzyskać dostęp do tych samych plików notatek na różnych urządzeniach.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Logseq

Blokowy konspekt

Każda linia to przeciągalny blok z dwukierunkowymi linkami, osadzeniami i odnośnikami — idealny dla osób myślących nieliniowo i dla przepływów pracy PKM.

Markdown i Org-mode

Notatki to zwykłe pliki Markdown lub Org-mode przechowywane na dysku, dzięki czemu pozostają edytowalne w dowolnym edytorze tekstu i przetrwają ewentualne przyszłe zakończenie wsparcia dla Logseq.

Codzienny dziennik

Strony z notatkami dziennymi tworzą dziennik strumienia świadomości, który z czasem ujawnia wzorce i bez wysiłku łączy się ze stronami tematycznymi.

Widok wykresu

Wizualizuj relacje między notatkami jako interaktywny graf, ułatwiając odkrywanie ukrytych połączeń w rosnącej bazie wiedzy.

Zapytania i szablony

Uruchamiaj zapytania Datalog w swojej bazie wiedzy i twórz szablony wielokrotnego użytku dla notatek ze spotkań, książek, projektów i powtarzalnych procesów roboczych.

Prywatność przede wszystkim

Aplikacja internetowa działa w całości po stronie klienta; notatki znajdują się w lokalnym folderze kontrolowanym przez przeglądarkę i nigdy nie opuszczają Twojego urządzenia, chyba że zdecydujesz się na synchronizację git lub inną warstwę synchronizacji.

Dlaczego warto uruchomić Logseq na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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