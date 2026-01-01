Logseq to otwarta platforma do zarządzania wiedzą i tworzenia konspektów, która priorytetowo traktuje prywatność — notatki oparte na blokach, dwukierunkowe linki, codzienne dzienniki, relacje notatek w stylu grafu i baza wiedzy z możliwością wyszukiwania, wszystko zapisane w plikach Markdown lub Org-mode na dysku. Aplikacja internetowa Logseq to statyczna aplikacja SPA, która działa w całości w Twojej przeglądarce; ten szablon hostuje ją samodzielnie, dzięki czemu JavaScript, który zasila Twoje notatki, pochodzi z infrastruktury, którą Ty kontrolujesz, a nie od strony trzeciej.

Notatki są przechowywane lokalnie w Twojej przeglądarce za pośrednictwem interfejsu API dostępu do systemu plików, co oznacza, że dane nigdy nie trafiają na serwer hostujący SPA — idealne rozwiązanie dla przepływów pracy typu „Ufam własnej sieci CDN”, gdzie użytkownik chce korzystać z interfejsu Logseq, ale nie chce polegać na logseq.com ani żadnym dostawcy synchronizacji w chmurze. Połącz wdrożenie z aplikacją desktopową Logseq, synchronizacją git lub synchronizacją folderów iCloud/OneDrive, aby uzyskać dostęp do tych samych plików notatek na różnych urządzeniach.