Norish to nowoczesna aplikacja do zarządzania przepisami, stworzona z myślą o rodzinach i osobach mieszkających wspólnie. Importuje przepisy bezpośrednio z adresów URL, YouTube Shorts, Instagram Reels, filmów TikTok oraz zrzutów ekranu — eliminując ręczne przepisywanie, które jest wymagane w innych menedżerach przepisów. Analiza wartości odżywczych i wykrywanie alergenów, wspierane przez AI, działają automatycznie dla każdego importowanego przepisu, a zmiany synchronizują się w czasie rzeczywistym na wszystkich urządzeniach domowych za pośrednictwem Redis.

W przeciwieństwie do chmurowych usług z przepisami, które monetyzują Twoje dane i ograniczają eksport, Norish jest w pełni self-hosted na licencji AGPL-3.0, przechowując każdy przepis, listę zakupów i plan posiłków na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez opłat za gospodarstwo domowe czy poziomów subskrypcji.