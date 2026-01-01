Wdróż Norish jednym kliknięciem.
Menedżer przepisów open-source dla gospodarstw domowych z importem z mediów społecznościowych, analizą żywieniową AI i synchronizacją w czasie rzeczywistym.
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Co możesz zbudować z Norish
Norish to nowoczesna aplikacja do zarządzania przepisami, stworzona z myślą o rodzinach i osobach mieszkających wspólnie. Importuje przepisy bezpośrednio z adresów URL, YouTube Shorts, Instagram Reels, filmów TikTok oraz zrzutów ekranu — eliminując ręczne przepisywanie, które jest wymagane w innych menedżerach przepisów. Analiza wartości odżywczych i wykrywanie alergenów, wspierane przez AI, działają automatycznie dla każdego importowanego przepisu, a zmiany synchronizują się w czasie rzeczywistym na wszystkich urządzeniach domowych za pośrednictwem Redis.
W przeciwieństwie do chmurowych usług z przepisami, które monetyzują Twoje dane i ograniczają eksport, Norish jest w pełni self-hosted na licencji AGPL-3.0, przechowując każdy przepis, listę zakupów i plan posiłków na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez opłat za gospodarstwo domowe czy poziomów subskrypcji.
Główne cechy Norish
Import przepisów z mediów społecznościowych
Importuj przepisy z dowolnego adresu URL, YouTube Shorts, Instagram Reels lub filmów z TikToka za pomocą przeglądarki headless — bez konieczności ręcznej transkrypcji.
Analiza żywieniowa AI
Automatycznie generuj informacje żywieniowe i wykrywaj alergeny w importowanych przepisach, aby członkowie gospodarstwa domowego z potrzebami dietetycznymi zawsze mieli dokładne dane.
Synchronizacja gospodarstwa domowego w czasie rzeczywistym
Zmiany w przepisach, aktualizacje listy zakupów i edycje planu posiłków są natychmiast synchronizowane na wszystkich urządzeniach w gospodarstwie domowym bez ręcznego odświeżania.
Wspólne listy zakupów
Twórz domowe listy zakupów spożywczych bezpośrednio z wybranych przepisów i planów posiłków, z artykułami uporządkowanymi pod kątem efektywnych zakupów.
CalDAV planer posiłków
Synchronizuj swój kalendarz planowania posiłków z dowolną aplikacją kompatybilną z CalDAV, aby zaplanowane posiłki pojawiały się obok spotkań i przypomnień.
Dlaczego warto uruchomić Norish na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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