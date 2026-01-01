Wdróż eLabFTW w instalacji jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy elektroniczny notatnik laboratoryjny dla zespołów badawczych do śledzenia eksperymentów, próbek i protokołów.
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Co możesz zbudować z eLabFTW
eLabFTW to darmowy i otwarty elektroniczny notatnik laboratoryjny (ELN) stworzony specjalnie dla laboratoriów badawczych. Zastępuje papierowe notatniki i rozproszone arkusze kalkulacyjne ustrukturyzowaną, przeszukiwalną przestrzenią roboczą, w której naukowcy rejestrują eksperymenty, zarządzają próbkami i odczynnikami, przechowują protokoły i współpracują nad wspólnymi zasobami w zespołach.
Samodzielne hostowanie eLabFTW na własnym VPS pozwala zachować wrażliwe dane badawcze, własność intelektualną i niepublikowane wyniki całkowicie pod kontrolą instytucji — bez chmury stron trzecich, bez opłat za użytkownika i bez ryzyka uzależnienia od dostawcy. Pełny eksport do PDF/ZIP, oznaczanie czasem i pamięć masowa kompatybilna z S3 sprawiają, że jest to odpowiednie rozwiązanie dla środowisk regulowanych, które wymagają ścieżek audytu i długoterminowej archiwizacji.
Główne cechy eLabFTW
Notatnik eksperymentów
Edytor tekstu sformatowanego i Markdown z obsługą LaTeX, podświetlaniem kodu, załącznikami plików i historią wersji dla każdego wpisu eksperymentu.
Przykładowa baza danych
Śledź odczynniki, sprzęt, przeciwciała i linie komórkowe za pomocą niestandardowych typów pozycji, metadanych i lokalizacji inwentarza w całym laboratorium.
Współpraca zespołowa
Udostępniaj eksperymenty i zasoby między zespołami dzięki precyzyjnej kontroli dostępu na poziomie elementu i użytkownika oraz wspólnej bibliotece szablonów.
Protokoły wielokrotnego użytku
Zbuduj wersjonowaną bibliotekę protokołów, którą każdy członek zespołu może sklonować do nowego eksperymentu, zachowując spójność i powtarzalność metod.
Zaufane znaczniki czasu
Kryptograficzne oznaczanie wpisów eksperymentów znacznikiem czasu za pośrednictwem autorytetów RFC 3161, aby udowodnić, kiedy dane zostały zarejestrowane dla potrzeb IP i audytu.
Eksporty PDF i ZIP
Generuj podpisane raporty PDF lub pełne archiwa ZIP eksperymentów i zasobów do archiwizacji, przeglądu regulacyjnego lub publikacji.
Dlaczego warto uruchomić eLabFTW na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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