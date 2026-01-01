eLabFTW to darmowy i otwarty elektroniczny notatnik laboratoryjny (ELN) stworzony specjalnie dla laboratoriów badawczych. Zastępuje papierowe notatniki i rozproszone arkusze kalkulacyjne ustrukturyzowaną, przeszukiwalną przestrzenią roboczą, w której naukowcy rejestrują eksperymenty, zarządzają próbkami i odczynnikami, przechowują protokoły i współpracują nad wspólnymi zasobami w zespołach.

Samodzielne hostowanie eLabFTW na własnym VPS pozwala zachować wrażliwe dane badawcze, własność intelektualną i niepublikowane wyniki całkowicie pod kontrolą instytucji — bez chmury stron trzecich, bez opłat za użytkownika i bez ryzyka uzależnienia od dostawcy. Pełny eksport do PDF/ZIP, oznaczanie czasem i pamięć masowa kompatybilna z S3 sprawiają, że jest to odpowiednie rozwiązanie dla środowisk regulowanych, które wymagają ścieżek audytu i długoterminowej archiwizacji.