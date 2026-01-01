Wdróż WhoDB w instalacji jednym kliknięciem.
Lekki, internetowy eksplorator baz danych dla Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis i innych.
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Co możesz zbudować z WhoDB
WhoDB to szybkie, lekkie narzędzie do zarządzania bazami danych, które pozwala eksplorować i wykonywać zapytania w wielu systemach baz danych za pośrednictwem jednego interfejsu internetowego. Obsługuje PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch i ClickHouse, co czyni go wszechstronnym wyborem dla programistów i administratorów pracujących z różnorodnymi stosami danych.
WhoDB koncentruje się na prostocie i szybkości: łącz się z bazami danych bezpośrednio z interfejsu użytkownika, uruchamiaj zapytania, przeglądaj tabele i sprawdzaj dane — bez skomplikowanej konfiguracji i rozbudowanego oprogramowania klienckiego. Opcjonalnie zintegruj modele AI, takie jak OpenAI lub Ollama, aby generować zapytania z języka naturalnego bezpośrednio w interfejsie.
Główne cechy WhoDB
Obsługa wielu baz danych
Połącz się z PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch i ClickHouse z jednego ujednoliconego interfejsu.
Zapytania wspomagane AI
Użyj OpenAI, Anthropic lub lokalnego modelu Ollama do generowania zapytań SQL i NoSQL z promptów w języku naturalnym bezpośrednio w edytorze.
Przeglądanie i edycja tabel
Przeglądaj, filtruj, stronicuj i edytuj wiersze w tabelach i kolekcjach, dzięki czemu rutynowa inspekcja danych i korekty stają się szybkie i intuicyjne.
Lekkie wdrożenie
Dostarczany jako pojedynczy kontener Docker bez zewnętrznych zależności, dzięki czemu uruchamia się w kilka sekund i generuje minimalne obciążenie dla Twojego VPS.
Dlaczego warto uruchomić WhoDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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