WhoDB to szybkie, lekkie narzędzie do zarządzania bazami danych, które pozwala eksplorować i wykonywać zapytania w wielu systemach baz danych za pośrednictwem jednego interfejsu internetowego. Obsługuje PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch i ClickHouse, co czyni go wszechstronnym wyborem dla programistów i administratorów pracujących z różnorodnymi stosami danych.

WhoDB koncentruje się na prostocie i szybkości: łącz się z bazami danych bezpośrednio z interfejsu użytkownika, uruchamiaj zapytania, przeglądaj tabele i sprawdzaj dane — bez skomplikowanej konfiguracji i rozbudowanego oprogramowania klienckiego. Opcjonalnie zintegruj modele AI, takie jak OpenAI lub Ollama, aby generować zapytania z języka naturalnego bezpośrednio w interfejsie.