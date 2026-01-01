ConvertX to samodzielnie hostowany konwerter plików online, który obsługuje ponad tysiąc różnych formatów plików — dokumenty, obrazy, audio, wideo i inne — za pośrednictwem prostego interfejsu internetowego. Ponieważ konwersja odbywa się w całości na Twoim własnym serwerze, wrażliwe pliki nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury i nie ma limitów rozmiaru przesyłanych plików, znaków wodnych ani opłat za konwersję narzucanych przez usługi stron trzecich.

Samodzielne hostowanie ConvertX jest szczególnie cenne dla firm i organizacji z wymogami dotyczącymi przetwarzania danych, które uniemożliwiają przesyłanie zastrzeżonych dokumentów do zewnętrznych usług chmurowych. Automatyczne czyszczenie plików z konfigurowalnymi okresami przechowywania utrzymuje zużycie pamięci masowej na możliwym do zarządzania poziomie, natomiast opcjonalne uwierzytelnianie użytkowników pozwala Ci kontrolować, kto może korzystać z usługi. To wdrożenie zapewnia kompletną usługę konwersji z trwałym magazynem danych, gotową do obsługi dowolnego przepływu pracy formatów.