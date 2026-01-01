Wdróż ConvertX jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana usługa konwersji plików obsługująca ponad 1000 formatów dla dokumentów, obrazów, audio i wideo z pełną prywatnością.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z ConvertX
ConvertX to samodzielnie hostowany konwerter plików online, który obsługuje ponad tysiąc różnych formatów plików — dokumenty, obrazy, audio, wideo i inne — za pośrednictwem prostego interfejsu internetowego. Ponieważ konwersja odbywa się w całości na Twoim własnym serwerze, wrażliwe pliki nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury i nie ma limitów rozmiaru przesyłanych plików, znaków wodnych ani opłat za konwersję narzucanych przez usługi stron trzecich.
Samodzielne hostowanie ConvertX jest szczególnie cenne dla firm i organizacji z wymogami dotyczącymi przetwarzania danych, które uniemożliwiają przesyłanie zastrzeżonych dokumentów do zewnętrznych usług chmurowych. Automatyczne czyszczenie plików z konfigurowalnymi okresami przechowywania utrzymuje zużycie pamięci masowej na możliwym do zarządzania poziomie, natomiast opcjonalne uwierzytelnianie użytkowników pozwala Ci kontrolować, kto może korzystać z usługi. To wdrożenie zapewnia kompletną usługę konwersji z trwałym magazynem danych, gotową do obsługi dowolnego przepływu pracy formatów.
Główne cechy ConvertX
Obsługa ponad 1000 formatów
Konwertuj między praktycznie dowolną kombinacją formatów dokumentów, obrazów, audio i wideo bez instalowania oprogramowania komputerowego.
Kompletna prywatność plików
Pliki są przetwarzane w całości na Twoim VPS — nic nie jest przesyłane do zewnętrznych usług ani widoczne dla osób trzecich.
Automatyczne czyszczenie
Konfigurowalne okresy przechowywania automatycznie usuwają przekonwertowane pliki po upływie określonej liczby godzin w celu zarządzania wykorzystaniem pamięci masowej.
Uwierzytelnianie użytkownika
Ogranicz dostęp za pomocą uwierzytelniania opartego na koncie lub otwórz konwersje dla nieuwierzytelnionych użytkowników dla wdrożeń zespołu wewnętrznego.
Brak limitów rozmiaru
Konwertuj duże pliki multimedialne i partie zbiorcze bez limitów przesyłania narzuconych przez internetowe usługi konwersji.
Dlaczego warto uruchomić ConvertX na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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